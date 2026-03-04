Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок и голубцов. Еще из нее можно сделать пикантную и полезную закуску – кимчи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

капуста молодая или пекинская 250 г

копченая колбаса 170 г

кукуруза консервированная

сухарики со вкусом бекона 70 г

соль по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики.

2. Заправляем все майонезом, добавьте специи и перемешайте.

