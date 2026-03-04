Все рецепты
Вкусный весенний салат из пекинской капусты: рецепт легкого блюда на каждый день
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок и голубцов. Еще из нее можно сделать пикантную и полезную закуску – кимчи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- капуста молодая или пекинская 250 г
- копченая колбаса 170 г
- кукуруза консервированная
- сухарики со вкусом бекона 70 г
- соль по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики.
2. Заправляем все майонезом, добавьте специи и перемешайте.
