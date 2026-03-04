Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный весенний салат из пекинской капусты: рецепт легкого блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
717
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок и голубцов. Еще из нее можно сделать пикантную и полезную закуску – кимчи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты:

  • капуста молодая или пекинская 250 г
  • копченая колбаса 170 г
  • кукуруза консервированная
  • сухарики со вкусом бекона 70 г
  • соль по вкусу
  • майонез 

Способ приготовления: 

1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики.

2. Заправляем все майонезом, добавьте специи и перемешайте.

