Если вы хотите приготовить вкусный торт, но без лишних заморочек, теста и выпечки, идеальной основой будет печенье, лаваш, желе, сметана, птичье молоко, ягодное суфле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении торта из сметаны, крем-сыра и ягод.

Ингредиенты:

сметана 600 мл

крем-сыр 175 г

фрукты или ягоды 700 г

сахар 160 г (количество по вкусу)

желатин 30 г + 100 мл воды

Способ приготовления:

1. К желатину добавляем воду и оставляем набухать.

2. В сметану добавляем сахар, сливочный сыр и взбиваем блендером до однородности.

3. Набухший желатин нужно растопить на водяной бане или в микроволновой печи импульсами. К растопленному желатину добавить 2 ст.л. молочной массы, перемешать и влить в миску к жидкой массе. Быстро перемешайте венчиком.

4. Нарезать небольшими кубиками любые ягоды или фрукты, переложить в молочную массу и все перемешать. Разъемную форму обернуть пищевой пленкой, чтобы масса не вытекала из формы. Затем перелить молочную массу с ягодами в форму, через 3 минуты украсить. Затем переложить в холодильник до полного застывания, лучше на ночь!

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