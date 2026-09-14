Яблочный пирог без теста "Три стакана": делимся легким рецептом осеннего десерта

Осенью лучше всего готовить выпечку из яблок. Это могут быть пироги, запеканки, блинчики, оладьи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, яблочного пирога "Три стакана", который готовится очень просто.

Ингредиенты:

Манная крупа 1 стакан

Мука 1 стакан

Сахар 1 стакан

Миндальная мука

Ванильный сахар

Яблоки 1 кг (5 шт.)

Молоко 200 мл

Масло гхи 50 г

Способ приготовления:

1. Сначала смешиваем стакан манки, сахара и муки, перемешиваем и делим на 4 части. Затем натираем яблоки и делим их на 3 части.

2. В подготовленную форму слоями выкладываем сначала сухую смесь, затем яблоки и так поочередно. А для более интересного орехового вкуса я добавила миндальную стружку.

3. Затем берем горячее молоко и добавляем в него масло гхи. Осторожно заливаем пирог молоком и делаем вилкой проколы. Ставим пирог в духовку на 50 минут – 1 час при 180 градусах, затем вынимаем.

4. Украшаем сахарной пудрой и можно подавать!

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