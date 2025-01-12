Лиза Глинская

Друзья, было много запросов от вас именно по этому рецепту, так что готовьте с удовольствием, независимо от сезона. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

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Все дуже легко, смачно та доступно!

Ягідний пиріг з пудингом

Цукрове тісто:

110 г вершкового масла (62%)

40 г жовтку (2 шт)

40 г цукру (2 ст. л. без гірки)

2 г розпушувача (0,5 ч. л.)

220 г борошна (11 ст. л. без гірки)

Пудинг з ягодами:

600 мл молока

60 г кукурудзяного крохмалю (7 ч. л.)

70 г цукру (3,5 ст. л. без гірки)

ванільний цукор (по бажанню)

50 г вершкового масла (62%)

140 г ягід (малина, чорниця)

Приготуємо цукрове тісто:

– Змішуємо борошно з розпушувачем.

– Натираємо холодне вершкове масло на дрібній тертці та змішуємо з борошном. Маємо отримати холодну крихту.

– Змішуємо жовток з цукром та додаємо до крихти. Замішуємо тісто.

– Ділимо тісто на дві частини 1/3 та 2/3. Обгортаємо тісто плівкою та прибираємо в морозильну камеру на 30 хв.

– Змішуємо в сотейнику: холодне молоко, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль.

– Ставимо на плиту та постійно помішуючи доводимо до кипіння. Коли маса почне кипіти, варимо ще 30 секунд та знімаємо сотейник з плити.

– Додаємо вершкове масло та перемішуємо.

Збираємо пиріг:

– Беремо форму висотою - 5 см, 25х18 см. Змащуємо маслом та кладемо на дно лист пергаменту.

– Натираємо холодне тісто на дрібній тертці. Так буде зручніше його розприділити.

– Робимо невеликий бортик, утрамбовувати тісто не потрібно.

– Виливаємо на тісто половину теплого крему та розприділяємо його.

– Додаємо ягоди.

– Поверх ягід викладаємо другу частину крему.

– Зверху натираємо решту тіста.

– Відправляємо пиріг в розігріту до 170 градусів духовку з конвенцією на 35-40 хв.

– Охолоджуємо потім ставимо в холодильник на 5-6 годин для стабілізації.