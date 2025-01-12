Лиза Глинская

Блог | Ягодный пирог с пудингом: легкий и вкусный рецепт
Друзья, было много запросов от вас именно по этому рецепту, так что готовьте с удовольствием, независимо от сезона. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.
Далее текст на языке оригинала.
Все дуже легко, смачно та доступно!
Ягідний пиріг з пудингом
Цукрове тісто:
110 г вершкового масла (62%)
40 г жовтку (2 шт)
40 г цукру (2 ст. л. без гірки)
2 г розпушувача (0,5 ч. л.)
220 г борошна (11 ст. л. без гірки)
Пудинг з ягодами:
600 мл молока
60 г кукурудзяного крохмалю (7 ч. л.)
70 г цукру (3,5 ст. л. без гірки)
ванільний цукор (по бажанню)
50 г вершкового масла (62%)
140 г ягід (малина, чорниця)
Приготуємо цукрове тісто:
– Змішуємо борошно з розпушувачем.
– Натираємо холодне вершкове масло на дрібній тертці та змішуємо з борошном. Маємо отримати холодну крихту.
– Змішуємо жовток з цукром та додаємо до крихти. Замішуємо тісто.
– Ділимо тісто на дві частини 1/3 та 2/3. Обгортаємо тісто плівкою та прибираємо в морозильну камеру на 30 хв.
– Змішуємо в сотейнику: холодне молоко, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль.
– Ставимо на плиту та постійно помішуючи доводимо до кипіння. Коли маса почне кипіти, варимо ще 30 секунд та знімаємо сотейник з плити.
– Додаємо вершкове масло та перемішуємо.
Збираємо пиріг:
– Беремо форму висотою - 5 см, 25х18 см. Змащуємо маслом та кладемо на дно лист пергаменту.
– Натираємо холодне тісто на дрібній тертці. Так буде зручніше його розприділити.
– Робимо невеликий бортик, утрамбовувати тісто не потрібно.
– Виливаємо на тісто половину теплого крему та розприділяємо його.
– Додаємо ягоди.
– Поверх ягід викладаємо другу частину крему.
– Зверху натираємо решту тіста.
– Відправляємо пиріг в розігріту до 170 градусів духовку з конвенцією на 35-40 хв.
– Охолоджуємо потім ставимо в холодильник на 5-6 годин для стабілізації.