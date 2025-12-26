Все рецепты
Закука-салат из моркови и плавленого сыра за 5 минут для новогоднего стола: деломся рецептом
Плавленный сыр – идеальная основа для приготовления вкусных закусок. А также именно плавленный сыр можно приготовить в домашних условиях из молока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из плавленого сыра, моркови и с чесноком.
Ингредиенты:
- 3 плавленых сырка
- 3 вареных яйца
- 3-4 зубчика чеснока
- немного свежей моркови
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите сырки, морковь, яйца и чеснок.
2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.
Подавайте в тарталетках или просто с хлебом!
