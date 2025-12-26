Закука-салат из моркови и плавленого сыра за 5 минут для новогоднего стола: деломся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт намазки

Плавленный сыр – идеальная основа для приготовления вкусных закусок. А также именно плавленный сыр можно приготовить в домашних условиях из молока.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из плавленого сыра, моркови и с чесноком.

Ингредиенты: 

  • 3 плавленых сырка
  • 3 вареных яйца
  • 3-4 зубчика чеснока
  • немного свежей моркови
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Натрите сырки, морковь, яйца и чеснок. 

2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.

Подавайте в тарталетках или просто с хлебом!

