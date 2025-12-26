Плавленный сыр – идеальная основа для приготовления вкусных закусок. А также именно плавленный сыр можно приготовить в домашних условиях из молока.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из плавленого сыра, моркови и с чесноком.

Ингредиенты:

3 плавленых сырка

3 вареных яйца

3-4 зубчика чеснока

немного свежей моркови

майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сырки, морковь, яйца и чеснок.

2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.

Подавайте в тарталетках или просто с хлебом!

