Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло" для праздничного стола: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
15
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются с сыром, яйцами, оливками, свежими овощами и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек "Рафаэлло".

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленые сливочные сырки
  • 1 зубчик чеснока
  • оливки/маслины
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, сыр, чеснок, яйца. Добавьте майонез, перемешайте.

2. Скатайте шарики, во внутрь добавьте оливки.

Обваляйте в тертых крабовых палочках и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты