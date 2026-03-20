Все рецепты
Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло" для праздничного стола: готовится 10 минут
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются с сыром, яйцами, оливками, свежими овощами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек "Рафаэлло".
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленые сливочные сырки
- 1 зубчик чеснока
- оливки/маслины
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, сыр, чеснок, яйца. Добавьте майонез, перемешайте.
2. Скатайте шарики, во внутрь добавьте оливки.
Обваляйте в тертых крабовых палочках и подавайте!
