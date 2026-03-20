Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются с сыром, яйцами, оливками, свежими овощами и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек "Рафаэлло".

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленые сливочные сырки

1 зубчик чеснока

оливки/маслины

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, сыр, чеснок, яйца. Добавьте майонез, перемешайте.

2. Скатайте шарики, во внутрь добавьте оливки.

Обваляйте в тертых крабовых палочках и подавайте!

