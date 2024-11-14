Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, салатов, домашних намазок. К тому же они отлично сочетаются со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной закуски из крабовых палочек, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленые сливочные сырки

1 зубчик чеснока

оливки

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, сыр и яйца.

2. Добавьте тертый зубчик чеснока, оливки порезанные, соль, перемешайте.

3. Сформируйте шарики и их еще можно обвалять в тертых крабовых палочках.

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