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Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": рецепт блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, салатов, домашних намазок. К тому же они отлично сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной закуски из крабовых палочек, с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленые сливочные сырки
- 1 зубчик чеснока
- оливки
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, сыр и яйца.
2. Добавьте тертый зубчик чеснока, оливки порезанные, соль, перемешайте.
3. Сформируйте шарики и их еще можно обвалять в тертых крабовых палочках.
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