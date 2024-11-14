Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, салатов, домашних намазок. К тому же они отлично сочетаются со всеми продуктами.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной закуски из крабовых палочек, с сыром и чесноком.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленые сливочные сырки
  • 1 зубчик чеснока
  • оливки
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, сыр и яйца.

Крабовые палочки для блюда

2. Добавьте тертый зубчик чеснока, оливки порезанные, соль, перемешайте.

Приготовление основы

3. Сформируйте шарики и их еще можно обвалять в тертых крабовых палочках.

Готовая закуска

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