Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": самый легкий рецепт блюда за 5 минут

Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из самых простых и бюджетных продуктов для приготовления салатов, а также закусок. Еще их можно использовать для приготовления вкусных намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с сыром и маслинами. 

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленые сливочные сырки
  • 1 зубчик чеснока
  • оливки/маслины
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления: 

1. Натрите все ингредиенты, добавьте чеснок. 

2. Скатайте шарики, добавьте во внутрь оливки. 

3. Посыпьте сверху закуску тертыми крабовыми палочками.

