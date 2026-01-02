Все рецепты
Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": самый легкий рецепт блюда за 5 минут
Крабовые палочки – один из самых простых и бюджетных продуктов для приготовления салатов, а также закусок. Еще их можно использовать для приготовления вкусных намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с сыром и маслинами.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленые сливочные сырки
- 1 зубчик чеснока
- оливки/маслины
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Натрите все ингредиенты, добавьте чеснок.
2. Скатайте шарики, добавьте во внутрь оливки.
3. Посыпьте сверху закуску тертыми крабовыми палочками.
