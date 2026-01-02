Крабовые палочки – один из самых простых и бюджетных продуктов для приготовления салатов, а также закусок. Еще их можно использовать для приготовления вкусных намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с сыром и маслинами.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленые сливочные сырки

1 зубчик чеснока

оливки/маслины

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите все ингредиенты, добавьте чеснок.

2. Скатайте шарики, добавьте во внутрь оливки.

3. Посыпьте сверху закуску тертыми крабовыми палочками.

