Закуска из помидоров с сыром за 3 минуты: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт закуски
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Сочные, вкусные помидоры – лучшие овощи для ярких, полезных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что помидоры хорошо сочетаются с сырами, прошутто, зеленью, соусами, маслом.

Вкусная закуска из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с прошутто и базиликом. 

Ингредиенты: 

  • помидоры
  • сыр (страчателла или моцарелла в рассоле)
  • прошутто
  • базилик

Способ приготовления: 

1. Порежьте тонкими слайсами помидор.

Основа для закуски

2. Сверху выложите сыр, прошутто и базилик.

Готовая закуска

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