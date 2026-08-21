Сочные, вкусные помидоры – лучшие овощи для ярких, полезных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что помидоры хорошо сочетаются с сырами, прошутто, зеленью, соусами, маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с прошутто и базиликом.

Ингредиенты:

помидоры

сыр (страчателла или моцарелла в рассоле)

прошутто

базилик

Способ приготовления:

1. Порежьте тонкими слайсами помидор.

2. Сверху выложите сыр, прошутто и базилик.

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