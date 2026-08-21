Закуска из помидоров с сыром за 3 минуты: делимся легким рецептом
1 минута
1,2 т.
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Сочные, вкусные помидоры – лучшие овощи для ярких, полезных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что помидоры хорошо сочетаются с сырами, прошутто, зеленью, соусами, маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с прошутто и базиликом.
Ингредиенты:
- помидоры
- сыр (страчателла или моцарелла в рассоле)
- прошутто
- базилик
Способ приготовления:
1. Порежьте тонкими слайсами помидор.
2. Сверху выложите сыр, прошутто и базилик.
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