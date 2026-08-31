Закуска из запеченного болгарского перца: делимся самым легким рецептом

Запеченный болгарский перец – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, салатов. Для того, чтобы он хорошо чистился, кулинары советуют накрыть его пищевой пленкой, дать постоять 5 минут, после почистить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого, болгарского перца.

Ингредиенты:

болгарский перец (примерно 9 небольших)

уксус 1 ст. ложка

растительное масло 2 ст. ложки

чеснок 2-3 зуб.

укроп

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец запекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут.

2. Накрываем крышкой на 5 минут, чтобы легко очистить кожицу.

3. Нарезаем полосками, добавляем уксус, масло, чеснок, щепотку соли и зелень. Перемешиваем, даем остыть и подаем с гренками!

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