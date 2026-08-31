Закуска из запеченного болгарского перца: делимся самым легким рецептом
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Запеченный болгарский перец – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, салатов. Для того, чтобы он хорошо чистился, кулинары советуют накрыть его пищевой пленкой, дать постоять 5 минут, после почистить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого, болгарского перца.
Ингредиенты:
- болгарский перец (примерно 9 небольших)
- уксус 1 ст. ложка
- растительное масло 2 ст. ложки
- чеснок 2-3 зуб.
- укроп
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец запекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут.
2. Накрываем крышкой на 5 минут, чтобы легко очистить кожицу.
3. Нарезаем полосками, добавляем уксус, масло, чеснок, щепотку соли и зелень. Перемешиваем, даем остыть и подаем с гренками!
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