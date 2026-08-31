Закуска из запеченного болгарского перца: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Закуска из перца
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Запеченный болгарский перец – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, салатов. Для того, чтобы он хорошо чистился, кулинары советуют накрыть его пищевой пленкой, дать постоять 5 минут, после почистить. 

Что приготовить из болгарского перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого, болгарского перца. 

Ингредиенты:

  • болгарский перец (примерно 9 небольших)
  • уксус 1 ст. ложка
  • растительное масло  2 ст. ложки
  • чеснок  2-3 зуб. 
  • укроп
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Перец запекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Запеченный перец

2. Накрываем крышкой на 5 минут, чтобы легко очистить кожицу.

Готовый перец

3. Нарезаем полосками, добавляем уксус, масло, чеснок, щепотку соли и зелень. Перемешиваем, даем остыть и подаем с гренками!

Готовая закуска

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