Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Закусочный рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт закуски

Лаваш и крабовые палочки, сыр – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусных закусок. А для свежести добавьте свежие огурцы, листья салата.

Закусочный рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками. 

Ингредиенты на 1 лист лаваша:

  • крабовые палочки 6-7 шт.
  • листья салата
  • плавленый сырок  3 шт.
  • перец черный молотый
  • майонез 1 ст.л. (с горкой)
  • яйца отварные 3 шт.
  • огурец 1 шт. крупный
  • лаваш 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Натереть на крупную терку плавленые сырки. Добавить перец черный, майонез и перемешать, смазать лаваш.

Закусочный рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

2. Огурцы нарезать тонко, вы можете это сделать овощечисткой, и выложить на лаваш, далее натертые на крупную терку яйца, листья салата, нарезанные соломкой крабовые палочки.

Закусочный рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

3. Плотно завернуть, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник.

Закусочный рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для пасхального стола

