Лаваш и крабовые палочки, сыр – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусных закусок. А для свежести добавьте свежие огурцы, листья салата.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками.

Ингредиенты на 1 лист лаваша:

крабовые палочки 6-7 шт.

листья салата

плавленый сырок 3 шт.

перец черный молотый

майонез 1 ст.л. (с горкой)

яйца отварные 3 шт.

огурец 1 шт. крупный

лаваш 1 шт.

Способ приготовления:

1. Натереть на крупную терку плавленые сырки. Добавить перец черный, майонез и перемешать, смазать лаваш.

2. Огурцы нарезать тонко, вы можете это сделать овощечисткой, и выложить на лаваш, далее натертые на крупную терку яйца, листья салата, нарезанные соломкой крабовые палочки.

3. Плотно завернуть, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник.

