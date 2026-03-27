Закусочный рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт блюда для пасхального стола
Лаваш и крабовые палочки, сыр – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусных закусок. А для свежести добавьте свежие огурцы, листья салата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками.
Ингредиенты на 1 лист лаваша:
- крабовые палочки 6-7 шт.
- листья салата
- плавленый сырок 3 шт.
- перец черный молотый
- майонез 1 ст.л. (с горкой)
- яйца отварные 3 шт.
- огурец 1 шт. крупный
- лаваш 1 шт.
Способ приготовления:
1. Натереть на крупную терку плавленые сырки. Добавить перец черный, майонез и перемешать, смазать лаваш.
2. Огурцы нарезать тонко, вы можете это сделать овощечисткой, и выложить на лаваш, далее натертые на крупную терку яйца, листья салата, нарезанные соломкой крабовые палочки.
3. Плотно завернуть, накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник.
