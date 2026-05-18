Все рецепты
Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой может быть лаваш, а для начинки можно использовать тунец, яйца, овощи, грибы, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тунцом, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Соус Тартар
- Тунец в собственном соку
- Отварные яйца
- Твердый сыр
- Листья салата
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте соусом.
2. Сверху выложите начинку – тунец, яйца, сыр, листья салата.
3. Сверните и отправьте в холодильник на несколько часов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: