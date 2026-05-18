Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой может быть лаваш, а для начинки можно использовать тунец, яйца, овощи, грибы, сыр.

Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тунцом, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Соус Тартар
  • Тунец в собственном соку
  • Отварные яйца
  • Твердый сыр
  • Листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте соусом.

Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

2. Сверху выложите начинку – тунец, яйца, сыр, листья салата.

Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

3. Сверните и отправьте в холодильник на несколько часов.

Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты