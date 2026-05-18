Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой может быть лаваш, а для начинки можно использовать тунец, яйца, овощи, грибы, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тунцом, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

Лаваш

Соус Тартар

Тунец в собственном соку

Отварные яйца

Твердый сыр

Листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте соусом.

2. Сверху выложите начинку – тунец, яйца, сыр, листья салата.

3. Сверните и отправьте в холодильник на несколько часов.

