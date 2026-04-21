Лаваш – идеальная основа для вкусных рулетов с разными начинками. А также из него можно сделать вкусную пиццу, пироги и десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета, с сыром, зеленым луком и яйцами.

Ингредиенты:

лаваш шпинатный (можно и обычный) 2 листа

твердый сыр 200 г.

яйца отварные 2 шт.

зелень

крем сыр

огурец 2 шт.

зеленый лук

консервированный тунец 80 г.

специи

Способ приготовления:

1. Для первой начинки соединим натертый сыр, яйца, зелень, крем-сыр. Для второй нарезанный кубиком огурец, зеленый лук, тунец, специи, крем сыр.

2. Выкладываем первую начинку на один лист, хорошо распределяем. Затем ставим другой лист лаваша и выкладываем вторую начинку. Плотно скручиваем в рулет, заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник на несколько часов.

Порежьте и подавайте.

