Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола
Лаваш – идеальная основа для вкусных рулетов с разными начинками. А также из него можно сделать вкусную пиццу, пироги и десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета, с сыром, зеленым луком и яйцами.
Ингредиенты:
- лаваш шпинатный (можно и обычный) 2 листа
- твердый сыр 200 г.
- яйца отварные 2 шт.
- зелень
- крем сыр
- огурец 2 шт.
- зеленый лук
- консервированный тунец 80 г.
- специи
Способ приготовления:
1. Для первой начинки соединим натертый сыр, яйца, зелень, крем-сыр. Для второй нарезанный кубиком огурец, зеленый лук, тунец, специи, крем сыр.
2. Выкладываем первую начинку на один лист, хорошо распределяем. Затем ставим другой лист лаваша и выкладываем вторую начинку. Плотно скручиваем в рулет, заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник на несколько часов.
Порежьте и подавайте.
