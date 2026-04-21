Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Лаваш – идеальная основа для вкусных рулетов с разными начинками. А также из него можно сделать вкусную пиццу, пироги и десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета, с сыром, зеленым луком и яйцами.

Ингредиенты: 

  • лаваш шпинатный (можно и обычный) 2 листа
  • твердый сыр 200 г.
  • яйца отварные 2 шт.
  • зелень
  • крем сыр
  • огурец 2 шт.
  • зеленый лук
  • консервированный тунец 80 г.
  • специи

Способ приготовления: 

1. Для первой начинки соединим натертый сыр, яйца, зелень, крем-сыр. Для второй нарезанный кубиком огурец, зеленый лук, тунец, специи, крем сыр.

2. Выкладываем первую начинку на один лист, хорошо распределяем. Затем ставим другой лист лаваша и выкладываем вторую начинку. Плотно скручиваем в рулет, заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник на несколько часов.

Порежьте и подавайте.

