Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба. Ее можно мариновать, тушить, запекать, готовить на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и соусом.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

копченая паприка 1/2 ч.л.,

гранулированный чеснок 1/2 ч.л.,

соевый соус и соус "Терияки" по 2 ст.л.

перец по вкусу

лимон 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. У полуразмороженной рыбы (так легче с ней работать) удалить голову, плавники и хвост. Зачистить от внутренностей, черной пленки и порезать на порционные кусочки.

2. Выложить в миску, добавить специи, соевый соус и соус "Терияки". Выдавить лимон, равномерно распределить по каждому кусочку и оставить мариноваться на 30 минут.

3. Выложить на застеленную пергаментом форму, полить остатками маринада, накрыть фольгой и запечь в предварительно разогретой духовке 30 мин. при 180. Далее фольгу снять и допечь еще 15-20 мин. Перед подачей сбрызнуть лимонным соком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: