Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем, как правильно готовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба. Ее можно мариновать, тушить, запекать, готовить на мангале. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и соусом. 

Ингредиенты: 

  • скумбрия 2 шт.
  • копченая паприка 1/2 ч.л.,
  • гранулированный чеснок 1/2 ч.л.,
  • соевый соус и соус "Терияки" по 2 ст.л.
  • перец по вкусу
  • лимон 1/2 шт.

Способ приготовления: 

1. У полуразмороженной рыбы (так легче с ней работать) удалить голову, плавники и хвост. Зачистить от внутренностей, черной пленки и порезать на порционные кусочки.

2. Выложить в миску, добавить специи, соевый соус и соус "Терияки". Выдавить лимон, равномерно распределить по каждому кусочку и оставить мариноваться на 30 минут.

3. Выложить на застеленную пергаментом форму, полить остатками маринада, накрыть фольгой и запечь в предварительно разогретой духовке 30 мин. при 180. Далее фольгу снять и допечь еще 15-20 мин. Перед подачей сбрызнуть лимонным соком.

