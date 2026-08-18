Запеченное сочное филе с сыром и помидорами: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
513
Рецепт сочного куриного филе в духовке
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Филе индейки или просто куриное – идеальная основа для котлет, отбивных, а также салатов, запеканок, намазок. Еще его можно просто вкусно запечь с овощами и сыром.

Как вкусно приготовить филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе под сыром и помидорами, которое готовится в духовке.

Ингредиенты:

  • филе индейки
  • соль, перец
  • помидор
  • сыр
  • крем-сыр
  • брокколи
  • перец
  • кабачок
  • оливковое масло
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем на небольшие кусочки и слегка отбиваем, солим и перчим. Выкладываем на противень, сверху кладем помидор и тёртый сыр с крем-сыром. (предварительно смешиваем).

Филе со специями

2. Рядом выкладываем овощи. Посыпаем их итальянскими травами, солью и сбрызгиваем оливковым маслом.

Филе с овощами

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35 минут.

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