Запеченное сочное филе с сыром и помидорами: делимся рецептом сытного блюда
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Филе индейки или просто куриное – идеальная основа для котлет, отбивных, а также салатов, запеканок, намазок. Еще его можно просто вкусно запечь с овощами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе под сыром и помидорами, которое готовится в духовке.
Ингредиенты:
- филе индейки
- соль, перец
- помидор
- сыр
- крем-сыр
- брокколи
- перец
- кабачок
- оливковое масло
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Филе нарезаем на небольшие кусочки и слегка отбиваем, солим и перчим. Выкладываем на противень, сверху кладем помидор и тёртый сыр с крем-сыром. (предварительно смешиваем).
2. Рядом выкладываем овощи. Посыпаем их итальянскими травами, солью и сбрызгиваем оливковым маслом.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: