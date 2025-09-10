Картофель – универсальный овощ для приготовления разных блюд, от простого пюре, до изысканных картофельных салатов, а также запеканок и пирогов. Еще его можно просто очень вкусно запечь с овощами, мясом, сыром, грибами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картофельной запеканки с грибами, филе и сыром.

Ингредиенты:

Картофель 350 г

Куриное филе или бедро 300 г

Грибы 300 г

Чеснок 1 зубчик

Лук репчатый 1 шт

Соль, перец по вкусу

Приправа к картофелю 1 ч.л

Сушеные томаты 2 ч.л

Сушеная петрушка 1 ч.л

Сметана 2 ст. л

Сыр твердый 100 г

Вода 100 мл

Способ приготовления:

1. Почистить картофель и нарезать кубиком. Выложить в форму. Нарезать мясо, грибы и лук. Добавить к картофелю.

2. Добавить чеснок, сметану и специи все. Все смешать в самой форме. Добавить воду и накрыть пергаментом.

3. Запекать при 180С 1 час 20 минут. Достать из духовки посыпать натертым сыром и вернуть в духовку еще на 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: