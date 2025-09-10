Запеченный картофель с филе, сыром и грибами: рецепт блюда для сытного обеда

Ирина Мельниченко
Запеченный картофель с филе, сыром и грибами: рецепт блюда для сытного обеда

Картофель – универсальный овощ для приготовления разных блюд, от простого пюре, до изысканных картофельных салатов, а также запеканок и пирогов. Еще его можно просто очень вкусно запечь с овощами, мясом, сыром, грибами.

Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картофельной запеканки с грибами, филе и сыром. 

Ингредиенты:

  • Картофель 350 г
  • Куриное филе или бедро 300 г
  • Грибы 300 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Лук репчатый 1 шт
  • Соль, перец по вкусу
  • Приправа к картофелю 1 ч.л
  • Сушеные томаты 2 ч.л
  • Сушеная петрушка 1 ч.л
  • Сметана 2 ст. л
  • Сыр твердый 100 г
  • Вода 100 мл

Способ приготовления: 

1. Почистить картофель и нарезать кубиком. Выложить в форму. Нарезать мясо, грибы и лук. Добавить к картофелю.

Картофель с филе

2. Добавить чеснок, сметану и специи все. Все смешать в самой форме. Добавить воду и накрыть пергаментом.

Специи для блюда

3. Запекать при 180С 1 час 20 минут. Достать из духовки посыпать натертым сыром и вернуть в духовку еще на 15 минут.

Готовый картофель

