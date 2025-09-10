Видео дня
Запеченный картофель с филе, сыром и грибами: рецепт блюда для сытного обеда
Картофель – универсальный овощ для приготовления разных блюд, от простого пюре, до изысканных картофельных салатов, а также запеканок и пирогов. Еще его можно просто очень вкусно запечь с овощами, мясом, сыром, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картофельной запеканки с грибами, филе и сыром.
Ингредиенты:
- Картофель 350 г
- Куриное филе или бедро 300 г
- Грибы 300 г
- Чеснок 1 зубчик
- Лук репчатый 1 шт
- Соль, перец по вкусу
- Приправа к картофелю 1 ч.л
- Сушеные томаты 2 ч.л
- Сушеная петрушка 1 ч.л
- Сметана 2 ст. л
- Сыр твердый 100 г
- Вода 100 мл
Способ приготовления:
1. Почистить картофель и нарезать кубиком. Выложить в форму. Нарезать мясо, грибы и лук. Добавить к картофелю.
2. Добавить чеснок, сметану и специи все. Все смешать в самой форме. Добавить воду и накрыть пергаментом.
3. Запекать при 180С 1 час 20 минут. Достать из духовки посыпать натертым сыром и вернуть в духовку еще на 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: