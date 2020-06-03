10 неймовірних фактів про продукти

Їжа, яка є однією з найважливіших тем для людини, за багато років обросла безліччю міфів, чуток і забобонів. Вони часто збивають з пантелику і впливають на наші кулінарні уподобання.

Тут OBOZREVATEL разом з msn.com зібрав найцікавіші факти про їжу, які стосуються здорового харчування та користі для здоров'я.

піца Getty

Шматок піци куди корисніший, ніж порція пластівців

Піца, з усіх точок зору, є більш збалансованим варіантом для сніданку або обіду, ніж популярні пластівці або снеки зі злакових. У піці міститься велика кількість білка і клітковини, якщо вона приготовлена з якісних продуктів. Але при цьому абсолютно немає цукру, як в будь-якому із готових сніданків.

Наклейки на фруктах Getty

Наклейки на фруктах можна їсти

Не можна сказати, щоб вони були прямо смачні, але й шкоди для організму ніякого не буде, якщо ви ненароком проковтнули яскравий папірець із зазначенням бренду виробника або продавця. Такі норми по санітарному нагляду в усіх країнах. Проте, краще знімати ці етикетки і завжди мити фрукти перед їжею.

лимон Getty

У лимонах більше цукру, ніж в ягодах полуниці

Звучить дуже дивно, проте в лимоні вдвічі більше цукру, ніж у начебто солодких ягодах - ми не помічаємо його через високий вміст лимонної кислоти. Ожиріння від вживання плодів не станеться, тому що все та ж кислота розчиняє жир.

Виноград Getty

Виноград вибухне в мікрохвильовці

Те ж саме трапиться з яйцями в шкаралупі. А зелень, якщо не стежити за нею, може не тільки обвуглитися, але і влаштувати справжню пожежу. Перевіряти не радимо, а ось інструкцію для мікрохвильовки варто почитати.

Фермерський лосось Getty

Фермерський лосось - білосніжного кольору

За цією ознакою дуже легко відрізнити дику рибу від тої, що виросла в штучному водоймі. Там він харчується абсолютно не тим, що в природних умовах. Тому деякі виробники використовують барвники, щоб імітувати натуральний відтінок риби.

Мускатний горіх Getty

Мускатний горіх - сильний галюциноген

Використовувати його потрібно дуже обережно: при передозуванні можна отримати серйозне харчове отруєння. Норма - кілька крупинок на каструлю їжі.

васабі Getty

Васабі готують зі звичайного хрону

Навіть в Японії найчастіше дають звичайний хрін в суміші з гірчицею і барвником. Немає нічого страшного, хрін і сам по собі смачний і корисний. Але б так і називали його - нормальним людським словом, і коштував би він як звичайний хрін, тобто, в рази дешевше.

Солодкий перець Getty

У солодкому перці більше вітаміну С, ніж в апельсинах або лимонах

Різниця відчутна: в перці вітаміну в півтора рази більше. Головна умова - він повинен бути свіжим, з грядки - і саме тоді його потрібно їсти. В інших випадках краще прийняти препарат з точно відомою дозою вітаміну С.

шоколад Getty

Шоколад - чудовий засіб від кашлю

Насправді, антисептичним ефектом володіє какао-масло, але його не так просто знайти. Куди краще взяти шматочок гарного шоколаду і розчинити в гарячому молоці - біль в горлі вщухне, запалення пройде.

Арахісове масло Getty

З арахісового масла можна робити ... діаманти

Все просто: в цих бобових (які все приймають за горіхи) дуже багато вуглецю. В діамантах - теж, вони по факту з нього і народжені. Значить, потрібно просто помістити арахіс під шалений тиск, і тоді на виході вдасться отримати заповітні камінці. Правда, для одного карата дорогоцінного каменю потрібно багато, ну дуже багато горіхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультра оброблені продукти (ковбаси, сосиски), напівфабрикати, газована вода та магазинні піца є одними з головних продуктів, які прискорюють процеси старіння.