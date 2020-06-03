10 невероятных фактов о продуктах
Еда, которая является одной из важнейших тем для человека, за многие годы обросла множеством мифов, слухов и предрассудков, которые зачастую сбивают с толку и влияют на наши кулинарные предпочтения.
Здесь OBOZREVATEL вместе с msn.com собрал самые интересные факты о еде, которые касаются здорового питания и пользы для здоровья.
Кусок пиццы куда полезнее порции хлопьев
Пицца, со всех точек зрения, является более сбалансированным вариантом для завтрака или обеда, чем популярные хлопья или снэки из злаковых. В пицце содержится большое количество белка и клетчатки, если она приготовлена из качественных продуктов — но при этом совершенно нет сахара, как в любом из готовых завтраков.
Наклейки на фруктах можно есть
Нельзя сказать, чтобы они были прямо вкусны, но и вреда для организма никакого не будет, если вы нечаянно проглотите яркую бумажку с указанием бренда производителя или продавца. Таковы нормы по санитарному надзору во всех странах. Тем не менее, лучше снимать эти этикетки и всегда мыть фрукты перед едой.
В лимонах больше сахара, чем в ягодах клубники
Звучит очень странно, однако в лимоне вдвое больше сахара, чем во вроде бы сладких ягодах — мы не замечаем его из-за высокого содержания лимонной кислоты. Ожирения от употребления плодов не случится, потому что все та же кислота растворяет жир.
Виноград взорвется в микроволновке
То же самое случится с яйцами в скорлупе. А зелень, если не следить за ней, может не только обуглиться, но и устроить настоящий пожар. Проверять не советуем, а вот инструкцию для микроволновки стоит почитать.
Фермерский лосось — белоснежного цвета
По этому признаку очень легко отличить дикую рыбу от выросшей в искусственном водоеме. Там он питается совершенно не тем, что в естественных условиях — поэтому некоторые производители используют красители, чтобы имитировать натуральный оттенок рыбы.
Мускатный орех — сильный галлюциноген
Использовать его нужно очень осторожно: при передозировке можно получить серьезное пищевое отравление. Норма — несколько крупинок на кастрюлю еды.
Васаби готовят из обычного хрена
Даже в Японии чаще всего дают обычный хрен в смеси с горчицей и красителем. Нет ничего страшного, хрен и сам по себе вкусен и полезен — но так и называли бы его нормальным человеческим словом, и стоил бы он как обычный порядочный хрен, то есть, в разы дешевле.
В сладком перце больше витамина С, чем в апельсинах или лимонах
Разница ощутимая — в перце витамина в полтора раза больше. Главное условие — он должен быть свежим, с грядки — и именно тогда его нужно есть. В остальных случаях лучше принять препарат с точно известной дозой витамина С.
Шоколад — великолепное средство от кашля
На самом деле, антисептическим эффектом обладает какао-масло, но его не так просто найти. Куда лучше взять кусочек хорошего шоколада и растворить в горячем молоке — боль в горле утихнет, воспаление пройдет.
Из арахисового масла можно делать… бриллианты
Все просто: в этих бобовых (которые все принимают за орехи) очень много углерода. В бриллиантах — тоже, они по факту из него и состоят. Значит, нужно просто поместить арахис под огромное давление, и тогда на выходе удастся получить заветные камушки. Правда, для одного карата драгоценного камня нужно много, ну очень много орехов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ультра обработанные продукты (колбасы, сосиски), полуфабрикаты, газированная вода и магазинная пицца являются одними из главных продуктов, которые ускоряют процессы старения.