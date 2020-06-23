10 продуктів, яким протипоказана соковижималка

Ананаси, цілі яблука, банани та деякі інші продукти ні в якому разі не можна використовувати для вичавлювання соку, оскільки це може обернутися проблемами зі здоров'ям.

Таку думку американського дієтолога Неди Вербанової цитує італійське видання Corriere della Serra і разом з експертом наводить список дев'яти овочів і фруктів, які не можна використовувати в соковижималках.

Брокколі

Багата вітаміном С, брокколі може здатися ідеальним інгредієнтом для домашнього "зеленого соку", але Вербанова ставить його на перше місце зі знаком мінус. "Брокколі та інші овочі сімейства хрестоцвітих важко перетравлювати, - пояснює дієтолог, - а це може викликати набряки або судоми. Ось чому я не рекомендую вичавлювати брокколі, особливо тим, у кого є синдром роздратованого кишечника".

Авокадо

Авокадо більше підходить для блендера Getty

Цей тропічний фрукт, що містить занадто мало соку, більше підходить для блендера, ніж для соковижималки.

Кокос

Кокосове молоко та кокосова вода можуть надати сокам ще більш чудовиого смаку, але оскільки в м"якоті кокоса його явно недостатньо, краще купувати обидва продукти в супермаркеті.

Зелені листові овочі

Вичавлювати сік з капусти не рекомендується людям, що страждають каменями в нирках Getty

Капуста та шпинат гарантують гарну дозу кальцію та вітамінів А і С, але краще не використовувати їх в соковижималці, якщо ви страждаєте від каменів у нирках через високий вміст оксалатів – речовин, які при з'єднанні кальцієм в нашому організмі можуть створити проблеми здоров'ю.

Груші

Чутливі до фруктози люди повинні триматися подалі від стислих груш. "Груші містять сорбіт, який є цукром, що не перетравлюється, отож, може викликати раптове випорожнення, - попереджає Варбанова, - і саме тому багато людей приймають грушевий сік для лікування закрепів".

Ананас

Ананас потрібно з'їдати повністю Getty

Цей тропічний фрукт є концентратом вітамінів і клітковини за умови, що ви їсте його натуральним. "Якщо вичавити ананас, всі ці переваги будуть втрачені, і залишиться тільки цукор, що може викликати стрибок рівня інсуліну", - підкреслює дієтолог.

Шкірка цитрусових

Апельсини, грейпфрути, лимони та лайми завжди мають бути очищені, оскільки їх шкірка містить сполуки, які можуть дратувати травну систему. Крім того, в шкірці немає соку, який можна вичавити.

Ревінь

У ревне занадто мало соку Getty

Будучи дуже волокнистим за своїм складом, ревінь не тільки не має достатньо соку, але і може пошкодити соковижималку.

Банани

У бананах немає соку для вичавлювання, зате вони ідеально підходять для блендера.

Цілі яблука

Яблука для вичавлювання слід рятувати від насіння Getty

Яблука можна використовувати для вичавлювання, але перш з них потрібно видалити насіння. Справа в тому, що в ньому міститься мигдалеподібний спирт, який при розчавлюванні насіння перетворюється на синильну кислоту– потенційно отруйну речовину для організму.

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