10 продуктов, которым противопоказана соковыжималка
Ананасы, целые яблоки, бананы и ряд других продуктов ни в коем случае нельзя использовать для выжимания сока, поскольку это может обернуться проблемами со здоровьем.
Такое мнение американского диетолога Неды Вербановой цитирует итальянское издание Corriere della Serra и вместе с экспертом приводит список девяти овощей и фруктов, которые нельзя использовать в соковыжималках.
Брокколи
Богатая витамином С, брокколи может показаться идеальным ингредиентом для домашнего "зеленого сока", но Вербанова ставит его на первое место со знаком минус. "Брокколи и другие овощи семейства крестоцветных трудно переваривать, - объясняет диетолог, - а это может вызывать отеки или судороги. Вот почему я не рекомендую выжимать брокколи, особенно тем, у кого синдром раздраженного кишечника ".
Авокадо
Содержащий слишком мало сока, этот тропический фрукт больше подходит для блендера, чем для соковыжималки.
Кокос
Кокосовое молоко и кокосовая вода могут придать сокам еще более восхитительный вкус, но поскольку в мякоти кокоса его явно недостаточно, лучше покупать оба продукта в супермаркете.
Зеленые листовые овощи
Капуста и шпинат гарантируют хорошую дозу кальция и витаминов А и С, но лучше не использовать их в соковыжималке, если вы страдаете от камней в почках из-за высокого содержания оксалатов – веществ, которые при соединении кальцием в нашем организме могут создать проблемы здоровью.
Груши
Чувствительные к фруктозе люди должны держаться подальше от сжатых груш. "Груши содержат сорбит, который является неперевариевым сахаром, который может вызвать внезапное испражнение, - предупреждает Варбанова, - и именно поэтому многие люди принимают грушевый сок для лечения запоров".
Ананас
Этот тропический фрукт является концентратом витаминов и клетчатки при условии, что вы едите его целиком. "Если выжать ананас, все эти преимущества будут потеряны, и останется только сахар, что может вызвать скачок уровня инсулина", - подчеркивает диетолог.
Кожура цитрусовых
Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы всегда должны быть очищены, поскольку их кожура содержит соединения, которые могут раздражать пищеварительную систему. Кроме того, в кожуре нет сока, который можно выжать.
Ревень
Будучи очень волокнистым по своему составу, ревень не только не имеет достаточно сока, но и может повредить соковыжималку.
Бананы
В бананах нет сока для выжимания, зато они идеально подходят для блендера.
Целые яблоки
Яблоки можно использовать для выжимания, но прежде из них нужно удалить семечки. Дело в том, что раздавив их, содержащийся в семечках миндалевидный спирт превращается в синильную кислоту, потенциально ядовитое вещество для организма.
Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря своему кисловатому вкусу черешки листьев ревеня часто используют в качестве фрукта в пирогах.
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