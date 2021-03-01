3 незвичайних рецепта борщу

Маша Сердюк FoodOboz 10:10, 1.03.2021

На вихідних Україну розхвилювала новина про те, що борщ внесли до списку найсмачніших супів у світі. Топ-20 перших страв опублікував сайт американського телеканалу CNN.

"Шматочки ніжною буряка в яскраво-червоному бульйоні – суп, який так люблять в Україні і в усій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани, – це не просто буряковий суп. Він має гострий смак від бурякового квасу, ферментованого бурякового соку, – ще однієї регіональної фірмової страви", – так описали українську страву журналісти.

Від себе додамо, що буряковий квас не є необов'язковим, рецептів борщу існує величезна кількість і кожна господиня готує його по-своєму. Сьогодні редакція FoodOboz ділиться незвичайними рецептами борщу. Впевнені, принаймні один з цієї трійки ви точно не куштували. Якщо не всі три.

Копчені ковбаски додають борщу пікантності.
thespruceeats.com

Борщ із копченими ковбасками

  • буряк (середній) – 2 шт.

  • велика цибулина – 1 шт.

  • морква – 1 шт.

  • картопля – 5 шт.

  • нежирна яловичина – 200 г

  • копчені ковбаски – 2 шт.

  • томатна паста – 2 ст. л.

  • оцет – 2 ч. л.

  • цукор – 2 ч. л.

  • сіль, перець – на смак

  • сметана, кріп – для подачі

  • олія – для смаження

  1. Буряк відварити окремо у шкірці.

  2. Яловичину відварити в іншій каструлі до м'якості, бульйон процідити, м'ясо викласти.

  3. Моркву і цибулю помити, почистити, нарізати соломкою. Обсмажити в олії спочатку цибулю, коли стане прозорою, додати моркву.

  4. Коли морква стане м'якою, додати томатну пасту. Посолити, поперчити, добре перемішати і смажити все разом на невеликому вогні хвилин п'ять.

  5. Почистити картоплю і відварений буряк. Нарізати тонкими брусочками, додати в бульйон. Також додати в каструлю обсмажені в томатній пасті овочі.

  6. Варити все разом близько півгодини, потім додати оцет і цукор. При необхідності посолити і поперчити.

  7. Відварене м'ясо нарізати шматочками, ковбаски – кружечками і проварити все разом ще кілька хвилин.

  8. Вимкнути борщ і дати йому настоятися хвилин 15-20.

  9. Подавати зі сметаною і дрібно рубаним кропом.

Варіація крем-супу.
downshiftology.com

Крем-борщ

  • буряк – 3 шт.

  • біла капуста – 1 невеликий качан

  • морква – 1 шт.

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • картопля – 5 шт.

  • помідори – 2 шт.

  • червоний солодкий перець – 2 шт.

  • бульйон – опціонально

  • олія

  • сіль, перець – на смак

  • сметана, зелень – для подачі

  1. Буряк почистити, порізати тонкими скибочками, викласти на деко. Туди ж відправити солодкі перці. Скропити все олією та присипати сіллю й перцем. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати близько 20 хвилин.

  2. Моркву з цибулею почистити і нарізати соломкою. Обсмажити в олії до м'якості.

  3. Додати порізану невеликими кубиками картоплю, смажити, помішуючи, на невеликому вогні хвилин 7-10. Потім додати порізану капусту.

  4. Помідори бланшувати, зняти шкірку, нарізати невеликими кубиками і додати в каструлю. Тушкувати все разом хвилин п'ять.

  5. Додати печені перці та буряк, залити бульйоном так, щоб рідина повністю покривала овочі. Посолити, поперчити, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і варити 20 хвилин.

  6. Готовий суп подрібнити блендером. За бажанням приправити лимонним соком. Подавати зі сметаною і дрібно рубаною зеленню.

Рибу можна брати будь-яку, головне, щоб у ній було небагато кісток.
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Борщ із рибою

  • свіжа риба – 500 г

  • картопля – 4-5 шт.

  • морква – 1 шт.

  • середній буряк – 1 шт.

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • томатна паста – 2 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  • сметана, зелень – для подачі

  1. Рибу помити, випатрати, відокремити голову і хвіст. Можете брати будь-яку рибу, головне, щоб у ній було небагато кісток.

  2. Голову, хвіст і пару шматочків риби скласти в каструлю, залити двома літрами води і варити 30 хвилин. Готовий бульйон процідити.

  3. Моркву та буряк почистити, натерти на крупній тертушці і обсмажити з нашинкованною цибулею до м'якості. Потім додати томатну пасту і знову обсмажити все разом кілька хвилин.

  4. У каструлю з киплячим бульйоном додати порізану картоплю, філе риби і обсмажені овочі. Варити все разом хвилин 15-20.

  5. Подавати зі сметаною і дрібно рубаною зеленню.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікар-дієтолог, доктор медичних наук, професор Олексій Ковальков розповів, як правильно готувати гречку, щоб витягти з неї максимум користі.

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