3 необычных рецепта борща

Маша Сердюк FoodOboz 10:10, 1.03.2021 Обновлено: 10:51, 1.03.2021

На выходных Украину взбудоражила новость о том, что борщ внесли в список самых вкусных супов в мире. Топ-20 вкуснейших первых блюд опубликовал сайт американского телеканала CNN.

"Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне – суп, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса, ферментированного свекольного сока, – еще одного регионального фирменного блюда", – так описали украинское блюдо журналисты.

От себя добавим, что свекольный квас вовсе необязателен, рецептов борща существует огромное множество и каждая хозяйка готовит его по-своему. Сегодня редакция FoodOboz делится необычными рецептами борща. Уверены, хотя бы один из этой тройки вы точно не пробовали. Если не все три.

Копченые колбаски добавляют борщу пикантности.
thespruceeats.com

Борщ с копчеными колбасками

  • свекла (средняя) – 2 шт.

  • большая луковица – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • картофель – 5 шт.

  • нежирная говядина – 200 г

  • копченые колбаски – 2 шт.

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • уксус – 2 ч. л.

  • сахар – 2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • сметана, укроп – для подачи

  • растительное масло – для жарки

  1. Свеклу отварить отдельно в кожуре.

  2. Говядину отварить в другой кастрюле до мягкости, бульон процедить, мясо выложить.

  3. Морковь и лук помыть, почистить, нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле сначала лук, когда станет прозрачным добавить морковь.

  4. Когда морковь станет мягкой, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить, хорошо перемешать и жарить все вместе на небольшом огне минут пять.

  5. Почистить картофель и отваренную свеклу. Нарезать тонкими брусочками, добавить в бульон. Также добавить в кастрюлю обжаренные в томатной пасте овощи.

  6. Варить все вместе около получаса, затем добавить уксус и сахар. При необходимости посолить и поперчить.

  7. Отварное мясо нарезать кусочками, колбаски – кружочками и проварить все вместе еще несколько минут.

  8. Выключить борщ и дать ему настояться минут 15-20.

  9. Подавать со сметаной и мелко рубленным укропом.

Вариация крем-супа.
downshiftology.com

Крем-борщ

  • свекла – 3 шт.

  • белая капуста – 1 небольшой кочан

  • морковь – 1 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • картофель – 5 шт.

  • помидоры – 2 шт.

  • красный сладкий перец – 2 шт.

  • бульон – опционально

  • растительное масло

  • соль, перец – по вкусу

  • сметана, зелень – для подачи

  1. Свеклу почистить, порезать тонкими ломтиками, выложить на противень. Туда же отправить сладкие перцы. Сбрызнуть все растительным маслом и присыпать солью и перцем. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать около 20 минут.

  2. Морковь с луком почистить и нарезать соломкой. Обжарить в растительном масле до мягкости.

  3. Добавить порезанную небольшими кубиками картошку, жарить, помешивая, на небольшом огне минут 7-10. Затем добавить порезанную капусту.

  4. Помидоры бланшировать, снять кожицу, нарезать небольшими кубиками и добавить в кастрюлю. Тушить все вместе минут пять.

  5. Добавить печеные перцы и свеклу, залить бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Посолить, поперчить, довести до кипения. Затем уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и варить 20 минут.

  6. Готовый суп измельчить блендером. При желании приправить лимонным соком. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.

Рыбу можно брать любую, главное, чтобы в ней было немного костей.
1ZOOM

Борщ с рыбой

  • свежая рыба – 500 г

  • картофель – 4-5 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • средняя свекла – 1 шт.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • томатная паста – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • сметана, зелень – для подачи

  1. Рыбу помыть, выпотрошить, отделить голову и хвост. Можете брать любую рыбу, главное, чтобы в ней было немного костей.

  2. Голову, хвост и пару кусочков рыбы сложить в кастрюлю, залить двумя литрами воды и варить 30 минут. Готовый бульон процедить.

  3. Морковь и свеклу почистить, натереть на крупной терке и обжарить с нашинкованным луком до мягкости. Затем добавить томатную пасту и снова обжарить все вместе несколько минут.

  4. В кастрюлю с кипящим бульоном добавить порезанный картофель, филе рыбы и обжаренные овощи. Варить все вместе минут 15-20.

  5. Подавать со сметаной и мелко рубленной зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, как правильно готовить гречку, чтобы извлечь из нее максимум пользы.

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