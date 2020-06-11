5 міфів про користь та шкоду хліба

Хліб є одним з найбільш популярних і улюблених продуктів, однак останнім часом з'являється багато різної інформації про його шкоду і користь.

Фахівці шведського Інститут хліба назвали та роз'яснили суть п'яти поширених міфів про хліб, пише видання Expressen.

Чорний хліб корисніший, ніж білий

Користь хліба залежить не від його кольору, а від кількості в ньому цільного зерна, яке перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань. Тому краще купувати цільнозерновий хліб, який може бути як чорним, так і білим.

Від хліба товстіють

Це не відповідає дійсності. Вага залежить не від того, що ви їсте, а від того, в яких кількостях і скільки при цьому рухаєтеся. Від хліба, який багатий цільним зерном, ви однозначно будете відчувати себе ситим (а значить, сильним та повним енергії) довше, ніж від хліба з невеликою кількістю цільного зерна.

Через хліба живіт роздувається

Ця проблема виникає у людей не стільки через те, що вони їдять хліб, а від стресу, сидячого способу життя і недостатнього споживання рідини. Найпоширеніша причина - синдром подразненого кишечника, який пов'язаний саме зі стресом. Для визначення причин утворення газів в шлунку зверніться до дієтолога або лікаря.

Хліб містить "погані" вуглеводи

Головне джерело енергії для організму - вуглеводи, які містяться, наприклад, в макаронах і хлібі. Вуглеводи потрібні, щоб червоні кров'яні тільця та мозок працювали як треба. Тому нам потрібно їсти більше вуглеводів, які містяться в цілісному зерні.

Цільнозерновий хліб допомагає зменшити коливання цукру в крові та дає людині почуття ситості на довгий період. Значить, почуття голоду вас не спровокує на зайвий перекус ..

Бутерброд

Хліб - це не справжня їжа

Бутерброд з чим-небудь смачним цілком може послужити повноцінним прийомом їжі. Особливо, якщо він буде з цільнозерновим хлібом, який містить і білки, і протеїни, а якщо зверху покладете варене яйце, авокадо, кілька шматочків індички, листовий шпинат, то організм буде повністю задоволений і ситий.

Ось чому добре їсти хліб

Вживання хліба корисно також для нашої планети, особливо якщо ви робите "екологічні" бутерброди. Вирощування пшениці, жита і вівса не так погано впливає на клімат, як, наприклад, м'ясо-молочне виробництво. Тому розумно їсти більше хліба. А якщо ви почнете пекти хліб самі, то ще й заощадите гроші та зменшите використання пластика, який завдає планеті величезної шкоди. До того ж, склад власного хліба ви зможете визначати самі.

П'ять причин їсти більше хліба, щоб подбати про клімат (шведський досвід)

1. Вирощування зерна для хліба приблизно так само мало впливає на клімат, як вирощування бобових (в повітря потрапляє менше 1 кг вуглекислого газу і його еквівалентів на 1 кг продукту).

2. Протягом всього виробничого ланцюжка потрібно дуже мало води.

3. У Швеції вирощується дуже багато зернових, так що для виробництва хлібу сировину не доводиться везти здалеку.

4. Хлібопекарні ефективно використовують печі, так що енергія витрачається економно.

5. Кожен четвертий швед доїдає з хлібом різні харчові залишки, а значить, менше їжі йде у сміття.

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