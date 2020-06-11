5 мифов о пользе и вреде хлеба

Хлеб является одним из самых популярных и любимых продуктов, однако в последнее время стало появляться много разной информации о его вреде и пользе.

Специалисты шведского Институт хлеба назвали и разъяснили суть пяти распространенных мифов о хлебе, пишет издание Expressen.

Черный хлеб полезнее, чем белый

Польза хлеба зависит не от его цвета, а от количества в нем цельного зерна, которое препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому лучше покупать цельнозерновой хлеб, который может быть как черным, так и белым.

От хлеба толстеют

Это не соответствует действительности. Вес зависит не от того, что вы едите, а от того, в каких количествах - и сколько при этом двигаетесь. От хлеба, богатого цельным зерном, вы однозначно будете чувствовать себя сытым (а значит, сильным и полным энергии) дольше, чем от хлеба с небольшим количеством цельного зерна.

Из-за хлеба живот раздувается

Эта проблема возникает у людей не столько из-за того, что они едят хлеб, а от стресса, сидячего образа жизни и недостаточного потребления жидкости. Самая распространенная причина - синдром раздраженного кишечника, который связан именно со стрессом. Для определения причин образования газов в желудке обратитесь к диетологу или врачу.

Хлеб содержит "плохие" углеводы

Главный источник энергии для организма - углеводы, которые содержатся, например, в макаронах и хлебе. Углеводы нужны, чтобы красные кровяные тельца и мозг работали как надо. Поэтому нам нужно есть больше углеводов, которые содержатся в цельном зерне.

Цельнозерновой хлеб помогает уменьшить колебания сахара в крови и приносит человеку чувства сытости на долгий период. Значит, чувство голода вас не спровоцирует на лишний перекус..

Бутерброд

Хлеб — это не настоящая еда

Бутерброд с чем-нибудь вкусным вполне может послужить полноценным приемом пищи. Особенно, если он будет с цельнозерновым хлебом, который содержит и белки, и протеины, а если сверху положите вареное яйцо, авокадо, несколько кусочков индейки, листовой шпинат, то организм будет полностью доволен и сыт.

Вот почему хорошо есть хлеб

Употребление хлеба полезно и для нашей планеты, особенно если вы делаете "экологичные" бутерброды. Выращивание пшеницы, ржи и овса не так плохо влияет на климат, как, например, мясомолочное производство. Поэтому разумно есть больше хлеба. А если вы начнете печь хлеб сами, то еще и сэкономите деньги и уменьшите использование пластика, который наносит планете огромный вред. К тому же, состав собственного хлеба вы сможете определять сами.

Пять причин есть больше хлеба, чтобы позаботиться о климате (шведский опыт)

1. Выращивание зерна для хлеба примерно так же мало влияет на климат, как выращивание бобовых (в воздух попадает менее 1 кг углекислого газа и его эквивалентов на 1 кг продукта).

2. На протяжении всей производственной цепочки требуется очень мало воды.

3. В Швеции выращивается очень много зерновых, так что для производства хлеба сырье не приходится везти издалека.

4. Хлебопекарни эффективно используют печи, так что энергия расходуется экономно.

5. Каждый четвертый швед доедает с хлебом разные пищевые остатки, а значит, меньше еды уходит в мусор.

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