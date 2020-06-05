Як знизити високий тиск за допомогою харчування: озвучено 5 рекомендацій

Зміна способу життя і харчових звичок, а саме споживання більшої кількості овочів, фруктів і цільнозернових продуктів, допомагає знизити високий артеріальний тиск.

Це серйозне захворювання може призвести до інфаркту, інсульту, серцевої недостатності або захворювання нирок.

OBOZREVATEL спільно з sbs.com.au пропонує ознайомитися з 5 рекомендаціями Австралійського Фонду серця, які допоможуть краще боротися з гіпертонією.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти Getty

Для зниження артеріального тиску і ризику серцево-судинних захворювань необхідно віддавати перевагу цільнозерновим продуктам. Ця інформація підтверджується даними Американської асоціації кардіологів, які опубліковані в журналі "Циркуляція". Йдеться про те, що їх підвищене споживання може бути пов'язано з поліпшенням здоров'я та зниженням смертності від серцево-судинних захворювань на 28%.

Австралійські експерти радять дорослим вживати від 4 до 6 порцій зернових (злакових) культур щодня, з яких 2/3 мають становити цільнозернові продукти або ті, які містять багато клітковини (овочі, фрукти, горіхи).

Молочні продукти

Молочні продукти Getty

Також в раціон потрібно включати нежирні молочні продукти без смакових добавок, такі як молоко та йогурт. Вміст жиру в них не повинен перевищувати 1,5 г / 100 г молока і 3 г / 100 г сиру або йогурту. Вживання 3 порцій пов'язують зі зниженим ризиком гіпертонії.

Чорниця

Чорниця Getty

Збалансоване харчування може знизити артеріальний тиск у людей, які страждають на гіпертонію.

"Фіолетові, червоні, сині фрукти та овочі містять антоцианін – потужний антиоксидант. Він здатний захистити серце від пошкоджень, а також знизити ризик серцевих захворювань", – говорить Аніка Руф, акредитований практикуючий дієтолог і представник Асоціації дієтологів Австралії.

Антоціани – це тип флавоноїдів, які присутні в багатьох кольорових продуктах. Дослідження показують, що вони можуть бути дуже ефективними (особливо ті, які знаходяться в чорниці) для підтримки здорового рівня артеріального тиску.

Вживання 200 г чорниці щодня протягом місяця може призвести до поліпшення функцій кровоносних судин і зниження систолічного артеріального тиску у здорових людей.

Багатий на нітрати буряковий сік

Буряковий сік Getty

"Буряк – дійсно відмінний приклад їжі, яка може принести користь для здоров'я. Він містить нітрати, які, як показують дослідження, знижують кров'яний тиск і підвищують фізичну працездатність", – каже Руф.

Міжнародне дослідження, опубліковане в журналі "Гіпертонія", оцінило, чи може дієтичний нітрат з буряка знизити артеріальний тиск у пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Для цього одна група учасників протягом 4 тижнів щодня отримувала добавки з харчовим нітратом (250 мл в день у вигляді бурякового соку), а друга – плацебо. Результати показали, що щоденне споживання нітрату в формі бурякового соку взаємопов'язане зі зниженням артеріального тиску.

Виключіть сіль зі свого раціону

сіль Getty

Обмеження споживання солі – простий спосіб поліпшити здоров'я серця і впоратися з гіпертонією. Щоб знизити артеріальний тиск і ризик серцевих захворювань, дорослим необхідно споживати не більше 5 г солі (2000 мг натрію) на день, а це менше чайної ложки. При приготуванні продуктів її можна замінити на трави та спеції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свіже м'ясо, кісточки яблук, квасоля, картопля – продукти, які можна вживати тільки після термічної обробки.