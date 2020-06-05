Как снизить высокое давление с помощью питания: озвучены 5 рекомендаций

Изменение образа жизни и пищевых привычек, а именно потребление большего количества овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, помогает снизить высокое артериальное давление.

Это серьезное заболевание может привести к инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности или заболеванию почек.

OBOZREVATEL совместно с sbs.com.au предлагает ознакомиться с 5 рекомендациями Австралийского Фонда сердца, которые помогут лучше бороться с гипертонией.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты Getty

Для снижения артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Эта информация подтверждается данными Американской ассоциации кардиологов, опубликованными в журнале "Циркуляция". Речь идет о том, что их повышенное потребление может быть связано с улучшением здоровья и снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 28%.

Австралийские эксперты советуют взрослым употреблять от 4 до 6 порций зерновых (злаковых) культур ежедневно, из которых 2/3 должны составлять цельнозерновые продукты или те, которые содержат много клетчатки (овощи, фрукты, орехи).

Молочные продукты

Молочные продукты Getty

Также в рацион нужно включать нежирные молочные продукты без вкусовых добавок, такие как молоко и йогурт. Содержание жира в них не должно превышать 1,5 г/ 100 г молока и 3 г/ 100 г сыра или йогурта. Употребление 3 порций связывают со сниженным риском гипертонии.

Черника

Черника Getty

Сбалансированное питание может снизить артериальное давление у людей, страдающих гипертонией.

"Фиолетовые, красные, синие фрукты и овощи содержат антоцианин – мощный антиоксидант. Он способен защитить сердце от повреждений, а также снизить риск сердечных заболеваний", – говорит Аника Руф, аккредитованный практикующий диетолог и представитель Ассоциации диетологов Австралии.

Антоцианы – это тип флавоноидов, которые присутствуют во многих цветных продуктах. Исследования показывают, что они могут быть очень эффективными (особенно те, которые находятся в чернике) для поддержания здорового уровня артериального давления.

Употребление 200 г черники каждый день в течение месяца может привести к улучшению функций кровеносных сосудов и снижению систолического артериального давления у здоровых людей.

Богатый нитратами свекольный сок

Свекольный сок Getty

"Свекла – действительно отличный пример пищи, которая может принести пользу для здоровья. Она содержит нитраты, которые, как показывают исследования, снижают кровяное давление и повышают физическую работоспособность", – говорит Руф.

Международное исследование, опубликованное в журнале "Гипертония", оценило, может ли диетический нитрат из свеклы снизить артериальное давление у пациентов с гипертонической болезнью.

Для этого одна группа участников в течение 4 недель ежедневно получала добавки с пищевым нитратом (250 мл в день в виде свекольного сока), а вторая – плацебо. Результаты показали, что ежедневное потребление нитрата в форме свекольного сока взаимосвязано со снижением артериального давления.

Исключите соль из своего рациона

Соль Getty

Ограничение потребления соли – простой способ улучшить здоровье сердца и справиться с гипертонией. Чтобы снизить артериальное давление и риск сердечных заболеваний, взрослым необходимо потреблять не более 5 г соли (2000 мг натрия) в день, а это меньше чайной ложки. При приготовлении продуктов ее можно заменить на травы и специи.

Как сообщал OBOZREVATEL, свежее мясо, косточки яблок, фасоль, картофель – продукты, которые можно употреблять только после термообработки.