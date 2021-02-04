Дієтологиня розповіла, чим можна замінити червоне м'ясо

Червоне м'ясо можна замінити чорною квасолею. У ній містяться важливі амінокислоти і клітковина.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала дієтологиня Світлана Фус. Однак вона не рекомендує повністю виводити м'ясо з меню, краще зменшити його кількість.

"Червоне м'ясо корисне, оскільки містить безліч поживних речовин, важливих для організму людини. Це і повноцінний білок і вітаміни групи B, і мінерали (залізо, цинк, фосфор). Саме м'ясо – важливе джерело заліза, тому прибирати його з раціону харчування не потрібно", – пояснила докладніше експертка.

Чим можна замінити червоне м'ясо. Джерело: facebook.com/svetlanafus

Квасолю вважають найкориснішою серед бобових культур. У їжу її можна додавати після теплової обробки. А перед тим як варити, продукт рекомендується замочити на 10-12 годин у підкисленій воді. Це потрібно для того, щоб знизити кількість фітинової кислоти в складі квасолі, тому що вона перешкоджає засвоєнню кальцію, заліза, цинку.

Додамо, що занадто часто їсти червоне м'ясо не можна, інакше підвищуються шанси розвитку раку, діабету і хвороб серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, є рецепти стейків для тих, хто не їсть м'яса. Завжди можна приготувати так званий альтернативний стейк – так кухарі називають страви, які приготовані не з яловичини.

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