6 корисних властивостей грибів, які вас здивують

Затримка процесів старіння, поліпшення роботи мозку та серця - ось лише мала частина того, що може отримати людина, регулярно вживаючи гриби.

Гриби були смачним доповненням до їжі протягом сотень років. Археологи виявили першу згадку про їх використання ще в староєгипетських манускриптах. Фараони оголосили гриби "королівськими" та заборонили їх вживання простим смертним.

Сьогодні цей продукт доступний практично будь-якій людині, але не всі знають, що гриби не тільки дуже поживні, але мають ряд незаперечних переваг для життєдіяльності людини.

OBOZREVATEL за допомогою видання Organicwelcome знайомить з 6 дивовижними властивостями всім відомих грибів.

Затримує процеси старіння

Вживання в їжу продуктів з високим вмістом антиоксидантів корисно для підтримки молодості тіла, але виявляється, що вживання двох конкретних типів антиоксидантів має ще більш сильний ефект. Коли справа доходить до грибів, ви отримуєте потужну комбінацію ерготионеїну та глутатіону. Насправді, гриби пропонують більш високу концентрацію цих антиоксидантів, ніж будь-яка інша їжа.

Коли ви регулярно включаєте гриби в свій раціон, то з часом помічаєте, що зморшки та пігментні плями з'являються значно пізніше, а самопочуття – зовнішнє та внутрішнє – значно підвищується. Для кращого ефекту рекомендуємо вживати дикі білі гриби.

Білі гриби містять високу концентрацію антиоксидантів Getty

Поліпшується робота мозку

Мало того, що потужна комбінація ерготионеїну та глутатіону сприятиме продовженню молодості, це також допоможе зберегти здоров'я вашого мозку в похилому віці. Експерти рекомендують їсти як мінімум 5 грибів в день, щоб отримати максимальну віддачу.

Цікаво, що приготування грибів зберігає їх антиоксидантний зміст і полегшує переварювання. Мікрохвильова піч і гриль є кращими способами, якщо ви дбаєте про збереження поживної цінності.

Дослідження, яке проведене в 2019 році, показало, що люди похилого віку, які їдять більше 300 грам варених грибів щотижня, знижують свої шанси на розвиток когнітивних порушень. У дослідженні взяли участь більше 600 літніх людей з Сінгапуру, за якими спостерігали протягом шести років.

Захист серця

Чи знаєте ви, що додавання грибів в страву знижує потребу в солі? Причина в тому, що вони містять сполуки рибонуклеотид глутамату, які додають приємного смаку. Крім того, м'ясний смак деяких грибів робить їх фантастичним і ситним замінником стейка.

Таким чином, людина, вживаючи гриби, значно скорочує прийом солі та червоного м'яса, що відразу позитивно позначається на здоров'ї, оскільки споживання солі пов'язано з високим кров'яним тиском, а червоне м'ясо має високий вміст насичених жирів. Накопичення жирових бляшок в артеріях в поєднанні з надлишковим тиском на їх стінки - це шлях до неминучого серцевого нападу.

Розсип рудих лисичок Getty

Міцніші кістки

Всупереч поширеній думці, не всі гриби штучно вирощуються в темряві. Насправді, існує метод зростання, який навмисне піддає гриби впливу джерела світла. Цей процес змушує з'єднання під назвою ергостерол перетворюватися на вітамін D.

Вітамін D має вирішальне значення для багатьох процесів організму, в тому числі допомагає йому засвоювати кальцій для зміцнення кісток. Цей вітамін також благотворно діє на імунну систему та знімає симптоми депресії.

Штучне вирощування грибів Getty

Профілактика захворювань

Антиоксиданти добре підходять для зниження ризику розвитку всіх видів захворювань, і ми знаємо, що гриби містять особливо потужні антиоксиданти, звані ерготионеїн і глутатионом. Деякі гриби, особливо шиітаке, також містять лентинан, який ще більше зміцнює імунну систему.

Дослідження показали, що вживання грибів всього три рази в тиждень може знизити ризик розвитку раку на 17%. Він також може знизити рівень шкідливого холестерину, допомагаючи печінки обробляти та виводити холестерин з кровотоку. В цілому, більш сильна імунна система означає, що у вас менше шансів захворіти сезонними застудами.

Більше енергії

Збалансоване харчування є ключовим елементом підтримки вашої енергії протягом дня, але вітаміни групи В відіграють особливу роль. Вітаміни групи В - фолат, рибофлавін, ніацин, тіамін і пантотенова кислота - допомагають організму використовувати енергію, що отримується з їжі. Вони також допомагають виробляти червоні кров'яні клітини, які розносять кисень по всьому організму.

Гриби особливо багаті на вітаміни групи В. Вони також містять достатню кількість клітковини, щоб регулювати рівень, при якому їх поживні речовини потрапляють в кровотік, що заряджає людину стійкою енергією.

Якщо ви любите гриби, у вас тепер є більше причин, ніж будь-коли, насолоджуватися ними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цибуля, буряк, редис, солодкий картопля і фенхель є основними коренеплідних овочами-антіоксіданамі, що допомагають людині перебувати в здоровому тонусі.