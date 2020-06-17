Пять антиоксидантных корнеплодов, о которых вы должны знать

Лук, свекла, редис, сладкий картофель и фенхель являются основными корнеплодными овощами-антиоксиданами, помогающие человеку находиться в здоровом тонусе.

Как правило, корнеплоды богаты полезными природными веществами, поскольку их корневая система черпает эти вещества прямо из почвы, пишет издание organicwelcome.com

Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. Антиоксиданты выполняют роль природного щита для организма. Свободные радикалы образуются как побочный продукт кислорода, но также появляются и при употреблении нездоровой пищи, курении или при нахождении на солнце продолжительное время.

Итак, OBOZREVATEL знакомит с самыми полезными корнеплодами антиоксидантами, которые можно добавить в свой рацион питания.

Лук

Лук помогает снизить уровень сахара в крови Getty

Лук чрезвычайно популярен, и люди либо любят его, либо ненавидят. Но даже те, кто клянется, что им не нравится лук, скорее всего, едят его больше, чем они думают, потому что лук - основа многих несладких блюд.

В луке много витамина С, клетчатки и, конечно, антиоксидантов. Лук также может помочь снизить уровень сахара в крови и обеспечить защиту от рака.

Интересно, что древние египтяне поклонялись луку. Из-за своих концентрических слоев лук считался символом вечной жизни, и его часто клали в могилу вместе с умершими.

Свекла

Свекла содержит вещества, которые уменьшают воспаления в организме Getty

Свекла является еще одним популярным корнеплодом, который вызывает у людей сильную реакцию. Ее аромат, мощный и особенный, часто называют "земным", учитывая, что свекла растет под землей.

Свекла очень питательна: она содержит большое количество клетчатки, фолиевой кислоты, калия, железа и марганца. Что касается антиоксидантов, свекла содержит соединения, называемые беталаин, которые уменьшают воспаление в организме. Это приводит к снижению риска развития рака, улучшению здоровья сердца и снижению артериального давления.

Интересный факт: знаете ли вы, что древние греки использовали свеклу в качестве лекарства, а древние римляне считали ее афродизиаком? Теперь мы знаем, что свекла поглощает большое количество бора, который необходим для выработки половых гормонов.

Редис

Редис содержит много витамина С Getty

Хотя редис маленький и острый, он содержит множество полезных веществ. В качестве пищевого ингредиента широко используется в салатах, сэндвичах, супах для повышения вкуса и питательности.

Редис - это пища с низким содержанием углеводов, которая содержит большое количество витамина С и клетчатки. Кроме того, он богат витаминами E, A, C, B6 и K, а также цинком, калием, фосфором, магнием, медью, кальцием, железом и марганцем.

Он также обладает противогрибковыми свойствами и, несмотря на свой пряный вкус, отлично защищает желудок от язв.

Забавный факт: редис, который мы покупаем в продуктовом магазине, как правило, довольно миниатюрен. Но знаете ли вы, что самый большой редис был почти метр в длину и весил 45 килограмм.

Сладкий картофель

Сладкий картофель содержит клетчатку и витамины А и С Getty

Сладкий картофель - хорошее дополнение ко многим блюдам. Эти вкусные клубни содержат много клетчатки, витаминов А и С, а также марганца. Он включает в себя несколько различных типов антиоксидантов, в основном бета-каротин (который придает им цвет), антоцианы и хлорогеновую кислоту.

Употребление в пищу большого количества сладкого картофеля было связано со снижением уровня сахара в крови, а содержание витамина А, как считается, способствует ясному зрению и здоровью кожи.

Интересно, что в американском штате Северная Каролина в феврале празднуется Национальный месяц сладкого картофеля.

Фенхель

Фенхель считается благочестивой пищей Getty

Фенхель является родственником моркови. Тем не менее, его вкус яркий и сладковатый. Причиной уникального вкуса является соединение под названием "анетол", которое дает целый ряд преимуществ для здоровья.

Ешьте фенхель, чтобы получить витамин С, марганец, фосфор и калий, а также достаточное количество клетчатки. И фенхель содержит не только много антиоксидантов, но и обладает антимикробными свойствами, которые могут препятствовать росту бактерий. Некоторые исследования определили, что фенхель способствует снижению уровня сахара в крови.

Интересный факт: знаете ли вы, что древнегреческие общества считали фенхель благочестивой пищей, которая передает божественную мудрость через стебли? Получите ли вы мудрость или нет, но вы с удовольствие и пользой можете есть цветы, листья, семена и луковицы этого растения.

Это лишь некоторые из множества корнеплодов, которые повышают потребление антиоксидантов. А есть еще репа, морковь, белый картофель и брюква. В некотором смысле, сегодняшнее широкое использование корнеплодов происходит благодаря тем предкам, которые почитали эти продукты с помощью своего искусства.

Как сообщал OBOZREVATEL, стресс, гормональные изменения, а также еда и напитки могут вызвать у человека проблемы, связанные с головными болями.

Если вы часто страдаете мигренью, вероятнее всего, есть продукты, с которыми вам необходимо быть осторожнее

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