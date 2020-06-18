6 полезных свойств грибов, которые вас удивят

Задержка процессов старения, улучшение работы мозга и сердца - вот только малая часть того, что может получить человек, регулярно употребляя грибы.

Грибы были вкусным дополнением к еде на протяжении сотен лет. Археологи обнаружили первое упоминание об их использовании еще в древнеегипетских манускриптах. Фараоны объявили грибы "королевскими" и запретили их употребление простым смертным.

Сегодня этот продукт доступен практически любому человеку, но не все знают, что грибы не только очень питательны, но имеют ряд неоспоримых преимуществ для жизнедеятельности человека.

OBOZREVATEL с помощью издания Organicwelcome знакомит с 6 удивительными свойствами всем известных грибов.

Задерживает процессы старения

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов полезно для поддержания молодости тела, но оказывается, что употребление двух конкретных типов антиоксидантов имеет еще более сильный эффект. Когда дело доходит до грибов, вы получаете мощную комбинацию эрготионеина и глутатиона. На самом деле, грибы предлагают более высокую концентрацию этих антиоксидантов, чем любая другая пища.

Когда вы регулярно включаете грибы в свой рацион, то со временем замечаете, что морщины и пигментные пятна появляются значительно позже, а самочувствие – внешнее и внутреннее – значительно повышается. Для лучшего эффекта рекомендуем употреблять дикие белые грибы.

Белые грибы содержат высокую концентрацию антиоксидантов Getty

Улучшается работа мозга

Мало того, что мощная комбинация эрготионеина и глутатиона будет способствовать продлению молодости, это также поможет сохранить здоровье вашего мозга в преклонном возрасте. Эксперты рекомендуют есть как минимум 5 грибов в день, чтобы получить максимальную отдачу.

Интересно, что приготовление грибов сохраняет их антиоксидантное содержание и облегчает переваривание. Микроволновая печь и гриль являются лучшими способами, если вы заботитесь о сохранении питательной ценности.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что пожилые люди, которые едят более 300 грамм вареных грибов каждую неделю, снижают свои шансы на развитие когнитивных нарушений. В исследовании приняли участие более 600 пожилых людей из Сингапура, за которыми наблюдали в течение шести лет.

Защита сердца

Знаете ли вы, что добавление грибов в блюдо снижает потребность в соли? Причина в том, что они содержат соединения, называемые рибонуклеотидами глутамата, которые добавляют приятный вкус. Кроме того, мясной вкус некоторых грибов делает их фантастическим и сытным заменителем стейка.

Таким образом, человек употребляющий грибы, значительно сокращает прием соли и красного мяса, что сразу положительно сказывается на здоровье, поскольку потребление соли связано с высоким кровяным давлением, а красное мясо имеет высокое содержание насыщенных жиров. Накопление жировых бляшек в артериях в сочетании с избыточным давлением на их стенки - это путь к неизбежному сердечному приступу.

Россыпь рыжих лисичек Getty

Более крепкие кости

Вопреки распространенному мнению, не все грибы искусственно выращиваются в темноте. На самом деле, существует метод роста, который умышленно подвергает грибы воздействию источника света. Этот процесс заставляет соединение под названием эргостерол превращаться в витамин D.

Витамин D имеет решающее значение для многих процессов организма, в том числе помогает ему усваивать кальций для укрепления костей. Этот витамин также благотворно действует на иммунную систему и снимает симптомы депрессии.

Искусственное выращивание грибов Getty

Профилактика заболеваний

Антиоксиданты отлично подходят для снижения риска развития всех видов заболеваний, и мы знаем, что грибы содержат особенно мощные антиоксиданты, называемые эрготионеином и глутатионом. Некоторые грибы, особенно шиитаке, также содержат лентинан, который еще больше укрепляет иммунную систему.

Исследования показали, что употребление грибов всего три раза в неделю может снизить риск развития рака на 17%. Он также может снизить уровень вредного холестерина, помогая печени обрабатывать и выводить холестерин из кровотока. В целом, более сильная иммунная система означает, что у вас меньше шансов заболеть сезонными простудами.

Больше энергии

Сбалансированное питание является ключевым элементом поддержания вашей энергии в течение дня, но витамины группы В играют особую роль. Витамины группы В - фолат, рибофлавин, ниацин, тиамин и пантотеновая кислота - помогают организму использовать энергию, получаемую из пищи. Они также помогают производить красные кровяные клетки, которые разносят кислород по всему организму.

Грибы особенно богаты витаминами группы В. Они также содержат достаточное количество клетчатки, чтобы регулировать уровень, при котором их питательные вещества попадают в кровоток, что заряжает человека устойчивой энергией.

Если вы любите грибы, у вас теперь есть больше причин, чем когда-либо, наслаждаться ими.

Как сообщал OBOZREVATEL, лук, свекла, редис, сладкий картофель и фенхель являются основными корнеплодными овощами-антиоксиданами, помогающие человеку находиться в здоровом тонусе.