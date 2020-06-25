7 найдієвіших продуктів для чищення нирок

Імбир, петрушка, корінь селери, ягода ялівцю можуть допомогти нашій печінці відчувати себе комфортно та успішно виконувати свою важливу функцію.

Людська нирка - це дорогоцінний камінь, який фільтрує кров та видаляє відходи з організму. Крім того, наші нирки регулюють рівень електроліту в організмі за допомогою гомеостазу.

На жаль, цей найважливіший орган схильний до дуже багатьох ризиків для здоров'я.

Але на щастя, існують натуральні продукти, які очищають наше тіло та запобігають проблемам, що виникають в нирках, пише thefoodhealth.com

Імбир

Переваги використання імбиру безмежні. Наприклад, імбир заспокоює ниркові інфекції. По-друге, він зменшує запалення та сприяє регенерації ниркових клітин.

Петрушка

Петрушка бореться з каменями в нирках Getty

Петрушка має безліч застосувань. Проте, здатність петрушки регулювати рН сечі і артеріальний тиск виділяє її серед інших продуктів. Регулярне вживання петрушки може оберегти організм людини від виникнення каменів в нирках.

Корінь селери

Селера сечогінна за своєю природою. Вона сприяє викиду відходів з організму через сечу. Більш того, корінь селери ідеально підходить для нирок, оскільки містить величезну кількість калію.

Ягода ялівцю

Ця ягода є одним з найпотужніших засобів для очищення нирок на сьогоднішній день. Вона доступна в формі настоянки та капсул. Тонік виводить токсини з крові за п'ять хвилин. Тому ягода ялівцю обов'язкове для вживання людям, що мають проблеми з нирками.

Кропива

Кропива – відмінний сечогінний засіб Getty

Кропива ідеально підходить для іригаційної терапії. Нагадаємо, вона захищає нас від інфекцій сечовивідних шляхів, запалень та каменів в нирках. Головне - – кропива чудовий сечогінний засіб.

Корінь кульбаби

Корінь кульбаби є природним засобом від хвороб нирок. Наприклад, північноамериканські індіанці постійно пили кип'ячену воду з кульбабами. Сьогодні люди використовують листя кульбаби через їх сечогінні здібності.

Кукурудзяні рильця

Кукурудзяні рильця захищають від запалень Getty

Кукурудзяний шовк підтримує здоровий рівень рідини та кальцію в організмі. Таким чином, проблеми з нирками та сечовивідними шляхами більше не порушать ваш спокій. Нарешті, використання кукурудзяного шовку захищає вас від нетримання сечі та запалення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ковбаси, чіпси, енергетичні напої, алкоголь – це продукти, які найбільше шкодять серцю. Щоб зберегти хороше здоров'я, необхідно виключити їх з раціону, а також додати більше овочів, фруктів, бобових і риби.