Озвучены продукты, которые больше всего вредят сердцу

Колбасы, чипсы, энергетические напитки, алкоголь – это продукты, которые больше всего вредят сердцу. Чтобы сохранить хорошее здоровье, необходимо исключить их из рациона, а также добавить больше овощей, фруктов, бобовых и рыбы.

Испанский фонд сердца (FEC) предупреждает, что качественное питание может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 30 %, а вероятность рецидива – до 70 %, сообщает lavanguardia.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полным списком продуктов, которых следует избегать.

Колбаса

Она считается одним из главных врагов сердца, поэтому ее нужно исключить или хотя бы уменьшить потребление. К примеру, в испанской колбасе Собрасада содержится 67,5 % жира, из которых 24 % – насыщенные жиры. Если учесть, что более 20 г жира на 100 г уже считается высоким количеством, она намного превысила этот показатель. Необходимо помнить, что нужно избегать как насыщенных, так и трансжиров, а также избытка натрия, свойственного колбасам.

Бекон

Бекон является вторым продуктом, который не следует употреблять, чтобы сохранить здоровое сердце. Он содержит 57,7% общего жира и 21,2% насыщенных жиров. Еще одной дополнительной проблемой, которую представляют жирные продукты, является то, что они очень вкусные, поэтому трудно съедать умеренную порцию. Несмотря на то, что уровень холестерина в крови имеет четкий генетический компонент, его можно контролировать при правильном питании.

Суп быстрого приготовления

Он содержит рафинированный сахар в виде крахмала или мальтодекстрина, в дополнение к избытку соли, которая может достигать 2 г на порцию. Если добавить к этому еще то, что в его составе могут быть пальмовые жиры, будет катастрофическая комбинация. К этой же группе относятся и бульонные кубики для приготовления пищи.

Алкоголь может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Алкоголь

Хотя существует мнение о том, что умеренное употребление алкоголя может быть даже полезным для сердца, последние научные исследования, проведенные в Кембриджском университете, полностью этому противоречат. Они показали, что более пяти алкогольных напитков в неделю может сократить продолжительность жизни.

Другое исследование Калифорнийского университета подтвердило, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых проблем, даже у тех, у кого нет семейной истории или факторов риска.

Бутербродный сыр

Качественный сыр состоит исключительно из молока, соли, сычужных и молочнокислых ферментов, в то время как другие ингредиенты, такие как крахмал, указывают на сыры худшего качества. Поэтому важно различать их и отдавать предпочтение только качественному продукту.

Хотя ремесленные сыры тоже содержат насыщенные жиры, они имеют короткую цепь, то есть содержат от двух до пяти атомов углерода, поэтому считаются полезными для здоровья.

Таким образом, необходимо избегать сыров для сэндвичей и других видов, которые могут содержать до 20 г насыщенных жиров, помимо крахмалов, углеводов и большого количества натрия.

Картофельные чипсы

Несмотря на то, что все они богаты натрием и жирами, некоторые версии являются особо опасными, поэтому следует внимательно следить за этикетками. Те, в которых добавлен сыр, соль или соус для барбекю, обычно имеют до 30 г жира и 2 г натрия. Если также принять во внимание, что они являются вызывающими привыкание продуктами, очень трудно потреблять рекомендуемое количество 30 г.

Энергетические напитки

Помимо высокого содержания кофеина, есть и другие возбудители, которые могут вызывать изменения в работе сердца. Большинство из таких напитков имеют в своем составе много сахара, а ожирение сопряжено с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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