7 самых действенных продуктов для чистки почек

Имбирь, петрушка, корень сельдерея, ягода можжевельника могут помочь нашей печени чувствовать себя комфортно и успешно выполнять свою важную функцию.

Человеческая почка - это драгоценный камень, который фильтрует кровь и удаляет отходы из организма. Кроме того, наши почки регулируют уровень электролита в организме с помощью гомеостаза.

К сожалению, этот важнейший орган подвержен очень многим рискам для здоровья.

Но к счастью, существуют натуральные продукты, которые очищают наше тело и предотвращают проблемы, возникающие у почек, пишет thefoodhealth.com

Имбирь

Преимущества использования имбиря безграничны. Например, имбирь успокаивает почечные инфекции. Во-вторых, он уменьшает воспаление и способствует регенерации почечных клеток.

Петрушка

Петрушка борется с камнями в почках Getty

Петрушка имеет множество применений. Тем не менее, способность петрушки регулировать рН мочи и артериальное давление выделяет ее среди других продуктов. Регулярное употребление петрушки может предохранить организм человека от возникновения камней в почках.

Корень сельдерея

Сельдерей мочегонный по своей природе. Он способствует выбросу отходов из организма через мочу. Более того, корень сельдерея идеально подходит для почек, так как содержит огромное количество калия.

Ягода можжевельника

Эта ягода является одним из самых мощных средств для очистки почек на сегодняшний день. Она доступна в форме настойки и капсул. Тоник выводит токсины из крови за пять минут. Поэтому ягода можжевельника обязательна для употребления людям, имеющих проблемы с почками.

Крапива

Крапива – отличное мочегонное средство Getty

Крапива идеально подходит для ирригационной терапии. Напомним, она защищает нас от инфекций мочевыводящих путей, воспалений и камней в почках. Главное -– крапива превосходное мочегонное средство.

Корень одуванчика

Корень одуванчика является природным средством от болезней почек. Например, североамериканские индейцы постоянно пили кипяченую воду с одуванчиками. Сегодня люди используют листья одуванчика из-за их мочегонных способностей.

Кукурузные рыльца

Кукурузное рыльце защищает от воспалений Getty

Кукурузный шелк поддерживает здоровый уровень жидкости и кальция в организме. Таким образом, проблемы с почками и мочевыводящими путями больше не нарушают ваше спокойствие. Наконец, использование кукурузного шелка защищает вас от недержания мочи и воспаления.

Как сообщал OBOZREVATEL, колбасы, чипсы, энергетические напитки, алкоголь – это продукты, которые больше всего вредят сердцу. Чтобы сохранить хорошее здоровье, необходимо исключить их из рациона, а также добавить больше овощей, фруктов, бобовых и рыбы.