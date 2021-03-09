9 продуктів, небезпечних для здоров'я

Маша Сердюк FoodOboz 14:25, 9.03.2021

Деякі продукти, що присутні в нашому щоденному раціоні, можуть бути смертельно небезпечні для здоров'я. У цьому переконана фахівець із харчування Баварського центру споживачів Даніела Крел.

Як повідомляє німецьке видання Focus, вона назвала дев'ять таких продуктів, регулярне вживання яких несе загрозу нашому здоров'ю.

  • Смажені ковбаси. Ця страва опинилася на першому місці через велику кількість жиру та солі, які призводять до ризику розвитку серцево-судинних і онкологічних захворювань.

  • Консерви. Їжа у жерстяних банках, на думку фахівця, теж небезпечна для здоров'я, оскільки в упаковках з консервами міститься шкідливий бісфенол А, який здатний призвести до раку, безпліддя і порушення розвитку у дітей.

  • Риба. Щоправда, не вся риба, а та, що забруднена ртуттю. Це залежить не лише від виду й віку риби, але і від середовища її проживання.

  • Білий рис. Білий рис за словами експерта, небезпечний тим, що в ньому може міститися миш'як. Зокрема, це стосується відполірованого білого рису, тому його і продукти з його змістом слід вживати в обмеженій кількості.

  • Пончики. Небезпека була виявлена і в пончиках. За словами Крел, їхня шкідливість полягає в дешевій пальмовій олії, в якій випікають пончики: при нагріванні в такій олії створюється велика кількість канцерогенів.

  • Поп-корн. Також є шкідливим і олія, яка міститься в поп-корні для мікрохвильової печі. Крім того, поп-корн небезпечний підвищеним вмістом цукру, солі, ароматизаторів, а також диацетила – речовини, яка при вдиханні викликає хворобу легенів.

  • Чіпси та картопля фрі. Згідно з дослідженнями, на які посилається Даніела Крел, часте вживання картоплі фрі і чіпсів майже вдвічі збільшує ризик смерті. Це відбувається не лише через вміст у них солі та жирів, а й через наявність канцерогенного акриламіду.

  • Заморожена піца. Ризик розвитку раку підвищує і заморожена піца, призначена для приготування в духовці чи микрохвильовці. Крім високого вмісту жиру і калорій, заморожена піца також містить безліч штучних ароматизаторів і підсилювачів смаку. А ковбаса салямі, яку додають в заморожену піцу, небезпечна тим, що при нагріванні створює небезпечні канцерогенні нітрозаміни.

  • Газована вода. Небезпечною є і будь-яка солодка газована вода. Це пов'язано з тим, що цукор і штучні ароматизатори в ній підвищують ризик ожиріння і діабету другого типу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що вчені назвали ігристе вино одним з найнебезпечніших спиртних напоїв. Уся справа в бульбашках, які сприяють швидкому проникненню алкоголю в кров: саме це є причиною стрімкого сп'яніння.

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