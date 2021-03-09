9 продуктов, опасных для здоровья

Некоторые продукты, которые присутствуют в нашем ежедневном рационе, могут быть смертельно опасны для здоровья. В этом уверена специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел.

Как сообщает немецкое издание Focus, она назвала девять таких продуктов, регулярное употребление которых несет угрозу нашему здоровью.

Жареные колбасы. Это блюдо оказалось на первом месте из-за большого количества жира и соли, которые приводят к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Консервы. Еда в жестяных банках, по мнению специалиста, тоже опасна для здоровья, так как в упаковках с консервами содержится вредный бисфенол А, который способен привести к раку, бесплодию и нарушению развития у детей.

Рыба . Правда, не вся рыба, а та, что загрязненная ртутью. Это зависит не только от вида и возраста рыбы, но и от среды ее обитания.

Белый рис. Белый рис по словам эксперта, опасен тем, что в нем может содержаться мышьяк. Особенно это касается отполированного белого риса, поэтому его и продукты с его содержанием следует употреблять в ограниченных объемах.

Пончики. Опасность была обнаружена и в пончиках. По словам Крел, их вред заключается в дешевом пальмовом масле, в котором выпекают пончики: при нагревании в таком масле образуется большое количество канцерогенов.

Поп-корн. Также вредно и масло, которое содержится в поп-корне для микроволновой печи. Кроме того, поп-корн опасен повышенным содержанием сахара, соли, ароматизаторов, а также диацетила – вещества, которое при вдыхании вызывает болезнь легких.

Чипсы и картофель фри. Согласно исследованиям, на которые ссылается Даниэла Крел, частое употребление картофеля фри и чипсов почти в два раза увеличивает риск смерти. Это происходит не только из-за содержания в них соли и жиров, но и из-за наличия канцерогенного акриламида.

Замороженная пицца. Риск развития рака повышает и замороженная пицца, предназначенная для приготовления в духовке или микроволновке. Помимо высокого содержания жира и калорий, замороженная пицца также содержит множество искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. А колбаса салями, которую добавляют в замороженную пиццу, опасна тем, что при нагревании создает опасные канцерогенные нитрозамины.

Газировка. Опасной является и любая сладкая газировка. Это связано с тем, что сахар и искусственные ароматизаторы в ней повышают риск ожирения и диабета второго типа.

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