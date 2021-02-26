Вчені довели, що шампанське міцніше за будь-який алкоголь

Вчені назвали ігристе вино одним із найнебезпечніших спиртних напоїв. Справа в бульбашках, які сприяють швидкому проникненню алкоголю у кров: саме це є причиною стрімкого сп'яніння.

Як пише видання Live Science, незважаючи на низький вміст спирту в шампанському, воно куди сильніше "б'є" в голову ніж вино, в якому міститься такий самий відсоток алкоголю. Дію ігристого на організм учені пояснюють фактором бродіння і рецептурою приготування напою.

Як повідомила дослідниця Каліфорнійського Університету Гільдегарда Гейманн, ефект сп'яніння наявний у будь-якого газованого алкогольного напою: саме бульбашки допомагають алкоголю стрімко проникати в кров. Це підтверджують кілька наукових експериментів.

Для участі в дослідженні вчені запросили 20 осіб, яким запропонували спробувати різні напої – як з алкоголем, так і без.

У першому випадку учасникам пропонували склянку горілки в чистому вигляді.

У другому випадку – горілку, змішану з водою.

У третьому випадку – горілку, змішану з такою самою кількістю газованої води.

Перед кожним сеансом учасникам рекомендували утриматися від вживання їжі на ніч, а напої вони випивали натщесерце на ранок наступного дня. Протягом чотирьох годин експерти вимірювали концентрацію алкоголю в крові, використовуючи алкотестер.

Результати показали, що газована горілка набагато швидше підвищувала концентрацію алкоголю в крові, ніж чиста і розбавлена звичайною водою горілка.

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