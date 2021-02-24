Кухня Індії: як приготувати баттер чікен масала
Баттер чікен, вона ж murgh makhani – одна з найвідоміших страв індійської кухні. По суті, це рагу з курки, яку тушкують у вершково-томатному соусі. На відміну від більшості страв індійської кухні блюдо відрізняється ніжним, не надто палаючим смаком.
Баттер чікен вважається досить новою стравю: її придумали в середині 1950-х. Тоді в одному з ресторанів Нью-Делі якийсь відвідувач замовив каррі. Саме цієї страви на той момент у закладі не було, проте була курка, приготована в печі-тандурі. Кухар придумав протушкувати м'ясо у вершково-томатному соусі з додаванням спецій гарам-масала, і таким чином отримав нову страву. В оригінальному рецепті використовуються жирні вершки, які можна замінити на йогурт.
Попереджаємо відразу: не лякайтеся кількості інгредієнтів, що необхідні для приготування страви. Практично всі спеції можна купити в будь-якому гіпермаркеті або на ринку у торговців східними спеціями.
Отже, на 4 порції знадобиться:
філе курячого стегна – 800 г
лимон – половинка
гостра паприка – 1 ст. л.
сіль – на смак
вершкове масло – 20 г
варений рис – для подачі
кінза – для подачі
Для маринаду:
натуральний йогурт – 3/4 склянки
часник – 2 зубчики
тертий імбир – 1,5 ст. л.
куркума – 1 ч. л.
суміш тандурі масала – 1 ч. л.
суміш гарам масала – 1 ч. л.
олія – 1 ст.л.
Для соусу:
перетерті томати – 500 г
тертий імбир – 3 ст. л.
часник – 8 зубчиків
перець чилі – 1-2 шт.
вершкове масло – 80 г
кардамон – 5 зерен
кориця – 1 паличка
гвоздика – 3 шт.
насіння пажитника – 1 ч. л.
лавровий лист – 2 шт.
кеш'ю – 10 шт.
суміш гарам масала – 1 ч. л.
цукор – 0,5 ст. л.
жирні вершки – 3/4 склянки
сіль – на смак
Філе помити, витерти насухо, нарізати шматочками розміром з половину сірникової коробки.
Скропити соком з половинки лимона, заправити сіллю і паприкою, відкласти на 20 хвилин.
Натерти імбир, розчавити часник і змішати з іншими інгредієнтами маринаду. Викласти курку в маринад, перемішати і поставити в холодильник мінімум на 3-4 години або краще на ніч.
Розігріти пательню і обсмажити курку з усіх боків, змащуючи розтопленим вершковим маслом.
Приготувати соус. Розтопити вершкове масло, додати кардамон, корицю і гвоздику, обсмажити до появи аромату спецій. Додати пажитник, трохи прогріти і всипати тертий імбир, розчавлений часник і дрібно різаний чилі. Смажити, постійно помішуючи, протягом трьох-чотирьох хвилин, після чого додати перетерті томати, цукор і лавровий лист.
Варити соус до загусання близько 15-20 хвилин, після чого протерти через сито, щоб позбутися від приправ і спецій.
Горіхи кеш'ю розмолоти або розчавити в ступці до стану пасти і трохи приправити сіллю. Всипати горіхи на сковорідку і розбавити соус гарячою водою до бажаної консистенції.
Викласти в соус шматочки обсмаженої курки, перемішати, накрити кришкою і тушкувати на невеликому вогні 15 хвилин.
За 5 хвилин до кінця додати гарам масалу, вершки і добре перемішати.
Подавати баттер чікен з відвареним рисом, за бажанням можна прикрасити кінзою.
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