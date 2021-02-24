Кухня Індії: як приготувати баттер чікен масала

Баттер чікен, вона ж murgh makhani – одна з найвідоміших страв індійської кухні. По суті, це рагу з курки, яку тушкують у вершково-томатному соусі. На відміну від більшості страв індійської кухні блюдо відрізняється ніжним, не надто палаючим смаком.

Баттер чікен вважається досить новою стравю: її придумали в середині 1950-х. Тоді в одному з ресторанів Нью-Делі якийсь відвідувач замовив каррі. Саме цієї страви на той момент у закладі не було, проте була курка, приготована в печі-тандурі. Кухар придумав протушкувати м'ясо у вершково-томатному соусі з додаванням спецій гарам-масала, і таким чином отримав нову страву. В оригінальному рецепті використовуються жирні вершки, які можна замінити на йогурт.

Попереджаємо відразу: не лякайтеся кількості інгредієнтів, що необхідні для приготування страви. Практично всі спеції можна купити в будь-якому гіпермаркеті або на ринку у торговців східними спеціями.

Курка у пряному рагу. recipegirl.com

Отже, на 4 порції знадобиться:

філе курячого стегна – 800 г

лимон – половинка

гостра паприка – 1 ст. л.

сіль – на смак

вершкове масло – 20 г

варений рис – для подачі

кінза – для подачі

Для маринаду:

натуральний йогурт – 3/4 склянки

часник – 2 зубчики

тертий імбир – 1,5 ст. л.

куркума – 1 ч. л.

суміш тандурі масала – 1 ч. л.

суміш гарам масала – 1 ч. л.

олія – 1 ст.л.

Для соусу:

перетерті томати – 500 г

тертий імбир – 3 ст. л.

часник – 8 зубчиків

перець чилі – 1-2 шт.

вершкове масло – 80 г

кардамон – 5 зерен

кориця – 1 паличка

гвоздика – 3 шт.

насіння пажитника – 1 ч. л.

лавровий лист – 2 шт.

кеш'ю – 10 шт.

суміш гарам масала – 1 ч. л.

цукор – 0,5 ст. л.

жирні вершки – 3/4 склянки

сіль – на смак

Філе помити, витерти насухо, нарізати шматочками розміром з половину сірникової коробки. Скропити соком з половинки лимона, заправити сіллю і паприкою, відкласти на 20 хвилин. Натерти імбир, розчавити часник і змішати з іншими інгредієнтами маринаду. Викласти курку в маринад, перемішати і поставити в холодильник мінімум на 3-4 години або краще на ніч. Розігріти пательню і обсмажити курку з усіх боків, змащуючи розтопленим вершковим маслом. Приготувати соус. Розтопити вершкове масло, додати кардамон, корицю і гвоздику, обсмажити до появи аромату спецій. Додати пажитник, трохи прогріти і всипати тертий імбир, розчавлений часник і дрібно різаний чилі. Смажити, постійно помішуючи, протягом трьох-чотирьох хвилин, після чого додати перетерті томати, цукор і лавровий лист. Варити соус до загусання близько 15-20 хвилин, після чого протерти через сито, щоб позбутися від приправ і спецій. Горіхи кеш'ю розмолоти або розчавити в ступці до стану пасти і трохи приправити сіллю. Всипати горіхи на сковорідку і розбавити соус гарячою водою до бажаної консистенції. Викласти в соус шматочки обсмаженої курки, перемішати, накрити кришкою і тушкувати на невеликому вогні 15 хвилин. За 5 хвилин до кінця додати гарам масалу, вершки і добре перемішати. Подавати баттер чікен з відвареним рисом, за бажанням можна прикрасити кінзою.

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