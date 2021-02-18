Штучний інтелект визначив ідеальний рецепт млинців

Британські вчені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з інтернету і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.

Так, інженери з Імперського коледжу Лондона вивчили більше 800 рецептів "млинців в американському стилі" (тобто панкейків), пише видання Daily Mail. Фахівці брали рецепти з великою кількістю відгуків – як позитивних, так і негативних. Це необхідно було зробити, щоб навчити штучний інтелект передбачати, з якої кількості інгредієнтів вийдуть найніжніші та найповітряніші млинці.

"У підсумку ми отримали набір даних з 31 рецепта з достатньою кількістю відгуків, щоб навчити модель передбачати результат", – говорять вчені.

Після цього Monolith провів сотні тисяч обчислень, розбитих на три етапи: інгредієнти, процес змішування і смаження. У підсумку штучний інтелект видав пропорції, які, на його думку, є ідеальними:

210 г борошна;

2 яйця;

256 мл молока;

25 г вершкового масла;

48 г цукру;

14 г розпушувача;

6 г солі.

З такого набору продуктів виходять ідеальні "млинці в американському стилі". Вчені відзначають, що сухі інгредієнти необхідно змішувати окремо від мокрих, і лише потім з'єднувати обидві маси.

Також Monolith дає ще кілька порад з приготування найідеальніших млинців.

Не мішайте тісто занадто довго: це може призвести до того, що млинці вийдуть пружними, а не повітряними.

Щойно змішаєте всі інгредієнти, тісто можна виливати на сковороду.

Пательню необхідно попередньо змастити олією.

Сковорідка має бути нагрітою до середньої температури – це якщо мова йде про електричну плиту. Для газової плити сковорідку потрібно нагрівати зовсім трохи.

Щойно нижня сторона підпечеться, а верхня покриється пухирцями, млинець потрібно перевернути.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про млинці з усіх світу: різновид цієї страви в тому чи іншому вигляді можна знайти у будь-якого народу, який використовує борошно.

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