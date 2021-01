Колись я складу бутербродну камасутру, бо знаю мільйон способів, як зробити канапки дуже еротичними. От один з них. Візьміть солодкі перці. М‘ясисті такі, добрі. Посоліть, додайте олійки, ніжно погладьте, загорніть в фольгу та відправте їх в духовку ставати сексуальнішими. 200 градусів, 30 хвилин.

Візьміть свій улюблений хліб – м‘який, смачний, зі скоринкою. Наріжте. Якщо хочете, то потримайте скибочки у духовці, щоб з‘явився звабливий хрумкіт. Я в таких випадках ставлю на своїй Franke режим грилю, це ідеально. Потім увімкніть "You can leave your hat on" та полийте скибочки хлібу оливковою олією.

*Бейбі тейк офф йор коат, ріал слоу*

Візьміть фету, подавіть її пальцями та викладіть на один хлібчик.

*Бейбі тейк офф йор дрес, єс, єс, єс*

На інший хлібчик покладіть шинку. Зверху на обидві скибочки – вже запечений та порізаний солодкий перчик. Сіль, свіжомелений перець, лимонна цедра за бажанням (яку я забув додати на відео), ще трохи оливкової олії. Енджой.

І поки ви дослуховуєте Джо Кокера, я вам розповім один сєкрєтік. Якщо ви уважно подивитеся поетапне відео цього рецепту, то побачите, що я загорнув у фольгу жовтий перець, а розгорнув червоний. У зйомці відеорецептів є така штука, як "підміна". Це коли ти підготовуєш якісь етапчики, щоб при зйомці зробити все швидко. Так от. У мене було лише два перці: червоний та жовтий. Червоний я запік заздалегідь. Жовтий загорнув на відео для красивої картинки. Взяв підміну і зрозумів, як сильно я провтикався.

А бутерброди з печеним перцем приготуйте обов‘язково. То суцільний секс. Цьом.

