Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Кулинарные новости

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Кулинарный эксперт Все статьи автора

Бутерброды с печеным перцем – то сплошной секс

5.8т
Читать материал на украинском

Когда-то я сложу бутербродную камасутру, потому что знаю миллион способов, как сделать бутерброды очень эротичными. Вот один из них. Возьмите сладкие перцы. Мясистые такие, хорошие. Посолите, добавьте масла, нежно погладьте, заверните в фольгу и отправьте их в духовку становиться сексуальными. 200 градусов, 30 минут.

Возьмите свой любимый хлеб – мягкий, вкусный, с корочкой. Нарежьте. Если хотите, подержите ломтики в духовке, чтобы появился обольстительный хруст. Я в таких случаях ставлю на своей Franke режим гриля, это идеально. Затем включите "You can leave your hat on" и полейте ломтики хлеба оливковым маслом.

*Бейби тейк офф йор коат, риал слоу*

Возьмите фету, подавить ее пальцами и выложите на один хлебец.

*Бейби тейк офф йор дресс ес, ес, ес*

На другой хлебец положите ветчину. Сверху на обе ломтики – уже запеченный и порезанный сладкий перчик. Соль, свежемолотый перец, лимонная цедра по желанию (которую я забыл добавить на видео), еще немного оливкового масла. Энджой.

И пока вы дослушиваете Джо Кокера, я вам расскажу один секретик. Если вы внимательно посмотрите поэтапное видео этого рецепта, то увидите, что я завернул в фольгу желтый перец, а развернул красный. В съемке Видеорецепты есть такая штука, как "замена". Это когда ты готовишь какие-то этапчики, чтобы при съемке сделать все быстро. Так вот. У меня было всего два перца: красный и желтый. Красный я запек заранее. Желтый завернул на видео для красивой картинки. Взял подмену и понял, как сильно я провтыкал.

А бутерброды с печеным перцем приготовьте обязательно. Это сплошной секс. Цем.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Клопотенко Евгений Клопотенко
Место
Украина
Тег
еда
Источник
Источник: Фейсбук Евгения Клопотенка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
123
166
Смешно
2
Интересно
73
Печально
189
Трэш
FoodOboz