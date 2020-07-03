Чай з розмарином: названо 10 корисних властивостей та спосіб приготування

Чай з розмарином характеризується чудовим смаком і ароматом, а також користю для здоров'я, оскільки покращує травлення, знімає головний біль і бореться з втомою.

Він має антисептичні, вітрогінні, спазмолітичні та сечогінні властивості, тому його регулярне вживання забезпечує безліч переваг для організму, повідомляє tuasaude.com.

Корисні властивості чаю з розмарином

Може поліпшити травлення

Чай з розмарином варто пити після обіду або вечері, так як він допомагає поліпшити процес травлення, бореться з кислотністю та надлишком газів. З його допомогою зменшується здуття живота.

Відмінний натуральний антибіотик

Завдяки своїм цілющим властивостям розмарин має антибіотичну дію. Він ефективний проти кишкової палички, сальмонели і шигели, які викликають сечову інфекцію, блювоту та діарею.

Відмінний сечогінний засіб

Чай з розмарином є природним сечогінним засобом і може використовуватися для схуднення та боротьби з затримкою рідини в організмі. Він збільшує вироблення сечі, а також стимулює організм виводити накопичені рідини та токсини, покращуючи самопочуття.

Корисний для мозку

Вчені підтвердили користь розмарину для роботи мозку. Він є відмінним помічником у період стресу, запобігає втраті пам'яті та бореться з хворобою Альцгеймера. Проте необхідно провести додаткові дослідження, перш ніж його можна буде використовувати для виробництва ліків.

Очищає печінку

Розмарин покращує функціонування печінки і зменшує головні болі, що виникають після переїдання або вживання алкогольних напоїв.

Допомагає контролювати діабет

Чай з розмарином також допомагає контролювати діабет, знижуючи рівень глюкози та підвищуючи рівень інсуліну. Однак його вживання не виключає використання рекомендованих ліків і дотримання дієти.

Бореться з запаленнями

Відмінно допомагає при різних запаленнях (наприклад, тендиніті та гастриті), знімаючи біль, набряклість і дискомфорт.

Може поліпшити циркуляцію крові

Розмарин має антиагрегантний ефект і дуже корисний для тих, хто страждає від проблем з кровообігом. Він запобігає утворенню тромбів, які можуть перешкоджати циркуляції крові, тому його часто рекомендують після операцій.

Допомагає боротися з раком

Роботи вчених дозволяють припустити, що розмарин здатний зменшувати дію пухлини завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Однак необхідні подальші дослідження, щоб точно визначити, як саме цю рослину використовувати при виробництві протиракових препаратів.

Може сприяти росту волосся

На додаток до всього перерахованого вище, чай з розмарином без цукру можна використовувати для миття волосся. Він зміцнює пасма, допомагаючи боротися з надмірною жирністю та лупою. Крім того, сприяє росту волосся, так як покращує кровообіг шкіри голови.

Як приготувати чай з розмарином

Для цього знадобиться 5 г висушеного листя розмарину і 150 мл окропу.

Спосіб приготування: додати розмарин в киплячу воду, залишити на 3-5 хвилин, накривши кришкою, а потім процідити. Цей чай можна пити 3-4 рази на день.

Протипоказання

Чай з розмарином вважається цілком безпечним, проте при вживанні в надлишку він викликає нудоту і блювоту. Його не слід вживати під час вагітності, годування груддю та дітям у віці до 5 років. Також не рекомендується пацієнтам із захворюваннями печінки або жовчного міхура, оскільки через жовчогінний ефект він здатен погіршити симптоми і навіть посилити захворювання.

Крім того, він може взаємодіяти з препаратами для розрідження крові, діуретиками, літієм і ліками, які регулюють кров'яний тиск, тому в таких випадках слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж пити цей чай.

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