Чому потрібно пити банановий чай: розкрито користь і спосіб приготування

Банановий чай дуже корисний для здоров'я. Він не тільки володіє чудовим смаком, а й знижує ризик серцево-судинних захворювань, насичуючи організм поживними речовинами.
OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з його перевагами та особливостями приготування, опублікованими на cocinafacil.com.mx.
Переваги бананового чаю
Завдяки високому рівню триптофану бореться з безсонням, сприяючи виробленню серотоніну й мелатоніну (гормонів сну).
Ідеально підходить після тренувань, оскільки дає змогу розслабити м'язи.
Знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Бореться з затримкою рідини і допомагає очистити нирки.
Забезпечує велику кількість антиоксидантів, які захищають клітини організму від дії вільних радикалів.
Знімає м'язові спазми і зменшує здуття живота.
Бореться зі стресом і тривогою, допомагаючи розслабитися.
Знижує кров'яний тиск.
Має низьку калорійність, що робить його ідеальним для дієти.
Приготування
Довести до кипіння 2 чашки води.
Вимити банан і відрізати кінці з двох сторін, не знімаючи шкірку з решти фрукта.
Додати в киплячу воду і залишити на 10-15 хвилин (можна використовувати цілком або нарізаним скибочками, але обов'язково зі шкіркою).
Видалити банан і подавати чай.
За бажанням можна додати трохи кориці або меду, щоб підсолодити.
Вибір бананів
Ступінь зрілості банана безпосередньо впливає на його поживні властивості. Зелений складається в основному з крохмалю, глюкозовмісного полісахариду, який поступово виділяє енергію в кровотік. Він ускладнює його перетравлення, тому може викликати метеоризм.
Зрілий банан, навпаки, містить 90 % сахарози і тільки 7 % крохмалю. Сахароза складається з молекул глюкози і фруктози. Завдяки останній поглинання в кров відбувається набагато швидше. Крім того, вона значно впливає на рівень глюкози в крові та реакцію на інсулін.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що дієтолог закликала не викидати бананову шкірку. Додавши її в їжу, можна підвищити поживну цінність фрукта, поліпшити роботу кишківника та знизити ризик розвитку діабету 2 типу.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".