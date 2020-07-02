Чому потрібно пити банановий чай: розкрито користь і спосіб приготування

Банановий чай дуже корисний для здоров'я. Він не тільки володіє чудовим смаком, а й знижує ризик серцево-судинних захворювань, насичуючи організм поживними речовинами.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з його перевагами та особливостями приготування, опублікованими на cocinafacil.com.mx.

Переваги бананового чаю

Завдяки високому рівню триптофану бореться з безсонням, сприяючи виробленню серотоніну й мелатоніну (гормонів сну).

Ідеально підходить після тренувань, оскільки дає змогу розслабити м'язи.

Знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Бореться з затримкою рідини і допомагає очистити нирки.

Забезпечує велику кількість антиоксидантів, які захищають клітини організму від дії вільних радикалів.

Знімає м'язові спазми і зменшує здуття живота.

Бореться зі стресом і тривогою, допомагаючи розслабитися.

Знижує кров'яний тиск.

Має низьку калорійність, що робить його ідеальним для дієти.

Приготування

Довести до кипіння 2 чашки води. Вимити банан і відрізати кінці з двох сторін, не знімаючи шкірку з решти фрукта. Додати в киплячу воду і залишити на 10-15 хвилин (можна використовувати цілком або нарізаним скибочками, але обов'язково зі шкіркою). Видалити банан і подавати чай. За бажанням можна додати трохи кориці або меду, щоб підсолодити.

Вибір бананів

Ступінь зрілості банана безпосередньо впливає на його поживні властивості. Зелений складається в основному з крохмалю, глюкозовмісного полісахариду, який поступово виділяє енергію в кровотік. Він ускладнює його перетравлення, тому може викликати метеоризм.

Зрілий банан, навпаки, містить 90 % сахарози і тільки 7 % крохмалю. Сахароза складається з молекул глюкози і фруктози. Завдяки останній поглинання в кров відбувається набагато швидше. Крім того, вона значно впливає на рівень глюкози в крові та реакцію на інсулін.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що дієтолог закликала не викидати бананову шкірку. Додавши її в їжу, можна підвищити поживну цінність фрукта, поліпшити роботу кишківника та знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

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