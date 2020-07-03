Чай с розмарином: названы 10 полезных свойств и способ приготовления

Чай с розмарином характеризуется превосходным вкусом и ароматом, а также пользой для здоровья, поскольку улучшает пищеварение, снимает головную боль и борется с усталостью.

Он обладает антисептическими, ветрогонными, спазмолитическими и мочегонными свойствами, поэтому его регулярное употребление обеспечивает множество преимуществ для организма, сообщает tuasaude.com.

Полезные свойства чая с розмарином

Может улучшить пищеварение

Чай с розмарином стоит пить после обеда или ужина, так как он помогает улучшить процесс пищеварения, борется с кислотностью и избытком газов. С его помощью уменьшается вздутие живота.

Отличный натуральный антибиотик

Благодаря своим целебным свойствам розмарин обладает антибиотическим действием. Он эффективен против кишечной палочки, сальмонеллы и шигеллы, которые вызывают мочевую инфекцию, рвоту и диарею.

Отличное мочегонное средство

Чай с розмарином является природным мочегонным средством и может использоваться для похудения и борьбы с задержкой жидкости в организме. Он увеличивает выработку мочи, а также стимулирует организм выводить накопившиеся жидкости и токсины, улучшая самочувствие.

Полезен для мозга

Ученые подтвердили пользу розмарина для работы мозга. Он является отличным помощником в период стресса, предотвращает потерю памяти и борется с болезнью Альцгеймера. Однако необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем его можно будет использовать для производства лекарств.

Очищает печень

Розмарин улучшает функционирование печени и уменьшает головные боли, возникающие после переедания или употребления алкогольных напитков.

Помогает контролировать диабет

Чай с розмарином также помогает контролировать диабет, снижая уровень глюкозы и повышая уровень инсулина. Однако его употребление не исключает использование рекомендованных врачом лекарств и соблюдение диеты.

Борется с воспалениями

Отлично помогает при различных воспалениях (например, тендините и гастрите), снимая боль, отечность и дискомфорт.

Может улучшить циркуляцию крови

Розмарин обладает антиагрегантным эффектом и очень полезен для тех, кто страдает от проблем с кровообращением. Он предотвращает образование тромбов, которые могут препятствовать циркуляции крови, поэтому его часто рекомендуют после операций.

Помогает бороться с раком

Работы ученых позволяют предположить, что розмарин способен уменьшать действие опухоли благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно определить, как именно это растение использовать при производстве противораковых препаратов.

Может способствовать росту волос

В дополнение ко всему вышеперечисленному, чай с розмарином без сахара можно использовать для мытья волос. Он укрепляет пряди, помогая бороться с чрезмерной жирностью и перхотью. Кроме того, способствует росту волос, так как улучшает кровообращение кожи головы.

Как приготовить чай с розмарином

Для этого понадобится 5 г высушенных листьев розмарина и 150 мл кипятка.

Способ приготовления: добавить розмарин в кипящую воду, оставить на 3-5 минут, накрыв крышкой, а затем процедить. Этот чай можно пить 3-4 раза в день.

Противопоказания

Чай с розмарином считается вполне безопасным, однако при употреблении в избытке он вызывает тошноту и рвоту. Его не следует употреблять во время беременности, кормления грудью и детям в возрасте до 5 лет. Также не рекомендуется пациентам с заболеваниями печени или желчного пузыря, поскольку из-за желчегонного эффекта он способен ухудшить симптомы и даже усугубить заболевание.

Кроме того, он может взаимодействовать с препаратами для разжижения крови, диуретиками, литием и лекарствами, которые регулируют кровяное давление, поэтому в таких случаях следует проконсультироваться с врачом, прежде чем пить этот чай.

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