Експерти назвали найкращий раціон харчування в світі

Середземноморський стиль харчування назвали найкращою дієтою у світі. Такої думки дотримуються американські експерти з харчування.

Журнал US News & World Report опублікував свій щорічний рейтинг найкращих дієт і середземноморський раціон посів перше місце вже вчетверте. Для своєї щорічної добірки редакція журналу проаналізувала більше 40 видів дієт і поговорила з різними експертами-нутріціологами.

Якщо бути точними, то середземноморська дієта – це більше стиль харчування, ніж дієта? Тут немає жодних обмежень, а сам раціон багатий рослинними продуктами, рибою і морепродуктами. Тим, хто дотримується подібного стилю харчування, немає необхідності рахувати калорії або білки, жири та вуглеводи.

На другому місці опинилася DASH-дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension) – так називають дієтологічний підхід до лікування гіпертонії. На третє місце поставили флексітаріанський раціон. Флексітаріанство вважається одним із типів вегетаріанства, при якому не треба повністю відмовлятися від м'яса. Однак основне меню раціону, як правило, складається на основі великої кількості овочів, фруктів, круп і злаків.

Середземноморську дієту також визнали кращою і в чотирьох інших категоріях: найкраща дієта для здорового харчування, найпростіша дієта, дієта для діабету і найкраща рослинна дієта. Також її включили в список найбільш корисних раціонів для серця – в цьому списку вона посіла друге місце.

Що таке середземноморська дієта

Меню складається таким чином, аби 60 відсотків раціону відводилося на овочі та фрукти, 25-30 – на корисні жири, а 15 – на білок. Від інших раціонів середземноморський стиль харчування відрізняється тим, що тут не обмежується калорійність і не виключаються певні групи продуктів.

Дієта сфокусована на фруктах, овочах, цільнозернових, бобових, горіхах, насінні, оливковій олії, травах і спеціях.

Морепродукти і птиця є основними видами м'яса середземноморського раціону.

Молочні продукти, яйця і червоне вино можна вживати в помірній кількості.

При цьому експерти відзначають, що якщо вживати м'ясо, то краще їсти не більше 85 грамів курки або іншого нежирного м'яса під час одного прийому їжі. А в якості десерту дієтологи радять їсти фрукти.

Раніше OBOZREVATEL вже повідомляв про користь середземноморської дієти: іспанські вчені дійшли до висновку, що вживання багатих жирами середземноморських продуктів – риби та оливкової олії – сприяє поліпшенню психічного і фізичного здоров'я.

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