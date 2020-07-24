Кориця є ароматичною приправою, яку використовують в багатьох кулінарних рецептах. Вона стимулює захисні сили організму, бореться з інфекціями та запобігає розладам шлунка.

Це пов'язано з тим, що в ній присутні смоли, камеді, слиз, кумарин і таніни, які надають антиоксидантні, протизапальні, антибактеріальні, противірусні, спазмолітичні та пробіотичні властивості, повідомляє tuasaude.com.

Кориця здатна зменшувати втому та поліпшувати настрій

Переваги кориці

Допомагає контролювати діабет, тому що знижує рівень цукру в крові;

Запобігає розладам травлення (метеоризм, спазматичні проблеми, діарея) завдяки антибактеріальному, спазмолітичному і протизапальному ефекту;

Бореться з інфекціями дихальних шляхів, так як позитивно впливає на слизову оболонку та є природним відхаркувальним засобом;

Зменшує втому і поліпшує настрій, тому що збільшує опір стресу;

Допомагає боротися з холестерином завдяки присутності антиоксидантів;

Знижує апетит, так як багата на клітковину;

Зменшує накопичення жиру, тому що поліпшує чутливість тканин до дії інсуліну;

Посилює лібідо у чоловіків і жінок, оскільки є натуральним афродизіаком.

Як використовувати корицю

Щоб отримати всі переваги цієї спеції, достатньо вживати 1 столову ложку порошку кориці на день. Для цього можна додавати її в десерти, фруктові салати, креми, муси або вівсяні пластівці, а також використовувати в якості приправи до м'яса, риби, курки і навіть тофу (розмолоти 2 шт. зірчастого анісу, 1 ч.л. перцю, 1 ч.л. крупної солі та 2 ч.л. кориці).

Ще один дуже популярний спосіб – чай з корицею. Щоб його приготувати, потрібно помістити 1 паличку кориці в чашку з окропом, залишивши на 10 хвилин. Протягом дня можна пити не більше 3 чашок.

В цілому додавання кориці – оптимальна стратегія природного зниження рівня глюкози в крові, контролю діабету та зменшення ваги.

Банановий пиріг з корицею

Інгредієнти

5 яєць

2,25 чашки пшеничного борошна

1 чашка коричневого цукру

1 столова ложка розпушувача

0,75 чашки молока

2 подрібнених банана

1 чашка олії

0,5 чашки подрібнених волоських горіхів

кориця для посипання

Приготування

Змішати яйця, цукор, молоко і масло, збивати протягом 5 хвилин. Додати пшеничну муку і розпушувач, знову все розмішати. Перенести у форму для запікання, покласти подрібнені банани і горіхи, добре розрівняти, поки тісто зверху не стане однорідним. Поставити в духовку, попередньо нагріту до 180 °C. Випікати до золотистого кольору, а потім витягнути і посипати зверху корицею.

Запечені яблука з корицею

Інгредієнти

2 яблука

2 палички кориці

2 столові ложки коричневого цукру

Приготування

Вимити яблука і акуратно видалити центральну частину, де знаходиться насіння. Покласти їх на деко, помістити в центр палички кориці та посипати цукром. Випікати при 200 ºC протягом 15 хвилин або поки яблука не стануть дуже м'якими.

Побічні ефекти та протипоказання

Серед побічних ефектів кориці виділяється алергія і подразнення шкіри, тому її не слід вживати в разі виразки шлунка або кишківника. Крім того, вона не повинна надходити в організм під час вагітності, оскільки може сприяти скороченню матки.

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