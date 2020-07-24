Чим корисна кориця: озвучено головні переваги та способи використання

Олена Козлова FoodOboz 14:30, 24.07.2020

Кориця є ароматичною приправою, яку використовують в багатьох кулінарних рецептах. Вона стимулює захисні сили організму, бореться з інфекціями та запобігає розладам шлунка.

Це пов'язано з тим, що в ній присутні смоли, камеді, слиз, кумарин і таніни, які надають антиоксидантні, протизапальні, антибактеріальні, противірусні, спазмолітичні та пробіотичні властивості, повідомляє tuasaude.com.

Кориця здатна зменшувати втому та поліпшувати настрій

Переваги кориці

  • Допомагає контролювати діабет, тому що знижує рівень цукру в крові;

  • Запобігає розладам травлення (метеоризм, спазматичні проблеми, діарея) завдяки антибактеріальному, спазмолітичному і протизапальному ефекту;

  • Бореться з інфекціями дихальних шляхів, так як позитивно впливає на слизову оболонку та є природним відхаркувальним засобом;

  • Зменшує втому і поліпшує настрій, тому що збільшує опір стресу;

  • Допомагає боротися з холестерином завдяки присутності антиоксидантів;

  • Знижує апетит, так як багата на клітковину;

  • Зменшує накопичення жиру, тому що поліпшує чутливість тканин до дії інсуліну;

  • Посилює лібідо у чоловіків і жінок, оскільки є натуральним афродизіаком.

Як використовувати корицю

Щоб отримати всі переваги цієї спеції, достатньо вживати 1 столову ложку порошку кориці на день. Для цього можна додавати її в десерти, фруктові салати, креми, муси або вівсяні пластівці, а також використовувати в якості приправи до м'яса, риби, курки і навіть тофу (розмолоти 2 шт. зірчастого анісу, 1 ч.л. перцю, 1 ч.л. крупної солі та 2 ч.л. кориці).

Ще один дуже популярний спосіб – чай з корицею. Щоб його приготувати, потрібно помістити 1 паличку кориці в чашку з окропом, залишивши на 10 хвилин. Протягом дня можна пити не більше 3 чашок.

В цілому додавання кориці – оптимальна стратегія природного зниження рівня глюкози в крові, контролю діабету та зменшення ваги.

Банановий пиріг з корицею

Інгредієнти

  • 5 яєць

  • 2,25 чашки пшеничного борошна

  • 1 чашка коричневого цукру

  • 1 столова ложка розпушувача

  • 0,75 чашки молока

  • 2 подрібнених банана

  • 1 чашка олії

  • 0,5 чашки подрібнених волоських горіхів

  • кориця для посипання

Приготування

  1. Змішати яйця, цукор, молоко і масло, збивати протягом 5 хвилин.

  2. Додати пшеничну муку і розпушувач, знову все розмішати.

  3. Перенести у форму для запікання, покласти подрібнені банани і горіхи, добре розрівняти, поки тісто зверху не стане однорідним.

  4. Поставити в духовку, попередньо нагріту до 180 °C.

  5. Випікати до золотистого кольору, а потім витягнути і посипати зверху корицею.

Запечені яблука з корицею

Інгредієнти

  • 2 яблука

  • 2 палички кориці

  • 2 столові ложки коричневого цукру

Приготування

  1. Вимити яблука і акуратно видалити центральну частину, де знаходиться насіння.

  2. Покласти їх на деко, помістити в центр палички кориці та посипати цукром.

  3. Випікати при 200 ºC протягом 15 хвилин або поки яблука не стануть дуже м'якими.

Побічні ефекти та протипоказання

Серед побічних ефектів кориці виділяється алергія і подразнення шкіри, тому її не слід вживати в разі виразки шлунка або кишківника. Крім того, вона не повинна надходити в організм під час вагітності, оскільки може сприяти скороченню матки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про переваги ожини. Завдяки антиоксидантним і протизапальним властивостям вона є вдалим продуктом для нормалізації рівня холестерину, зниження ризику інсультів та протидії передчасному старінню.

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