Чем полезна корица: озвучены главные преимущества и способы использования

Корица является ароматической приправой, используемой во многих кулинарных рецептах. Она стимулирует защитные силы организма, борется с инфекциями и предотвращает расстройства желудка.

Это связано с тем, что в ней присутствуют смолы, камеди, слизь, кумарин и танины, которые придают антиоксидантные, противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные, спазмолитические и пробиотические свойства, сообщает tuasaude.com.

Корица способна уменьшать усталость и улучшать настроение

Преимущества корицы

Помогает контролировать диабет , потому что снижает уровень сахара в крови;

Предотвращает расстройства пищеварения (метеоризм, спазматические проблемы, диарея) благодаря антибактериальному, спазмолитическому и противовоспалительному эффекту;

Борется с инфекциями дыхательных путей , так как оказывает положительное воздействие на слизистую оболочку и является естественным отхаркивающим средством;

Уменьшает усталость и улучшает настроение , потому что увеличивает сопротивление стрессу;

Помогает бороться с холестерином из-за присутствия антиоксидантов;

Снижает аппетит , так как богата клетчаткой;

Уменьшает накопление жира , потому что улучшает чувствительность тканей к действию инсулина;

Усиливает либидо у мужчин и женщин, поскольку является натуральным афродизиаком.

Как использовать корицу

Чтобы получить все преимущества этой специи, достаточно употреблять 1 столовую ложку порошка корицы в день. Для этого можно добавлять ее в десерты, фруктовые салаты, кремы, муссы или овсяные хлопья, а также использовать в качестве приправы к мясу, рыбе, курице и даже тофу (размолоть 2 шт. звездчатого аниса, 1 ч.л. перца, 1 ч. л. крупной соли и 2 ч. л. корицы).

Еще один очень популярный способ – чай с корицей. Чтобы его приготовить, нужно поместить 1 палочку корицы в чашку с кипятком, оставив на 10 минут. В течение дня можно пить не более 3 чашек.

В целом добавление корицы – оптимальная стратегия естественного снижения уровня глюкозы в крови, контроля диабета и уменьшения веса.

Банановый пирог с корицей

Ингредиенты

5 яиц

2,25 чашки пшеничной муки

1 чашка коричневого сахара

1 столовая ложка разрыхлителя

0,75 чашки молока

2 измельченных банана

1 чашка масла

0,5 чашки измельченных грецких орехов

корица для посыпки

Приготовление

Смешать яйца, сахар, молоко и масло, взбивать в течение 5 минут. Добавить пшеничную муку и разрыхлитель, снова все размешать. Перенести в форму для запекания, положить измельченные бананы и орехи, хорошо разровнять, пока тесто сверху не станет однородным. Поставить в духовку, предварительно нагретую до 180 °C. Выпекать до золотистого цвета, а затем вытянуть и посыпать сверху корицей.

Запеченные яблоки с корицей

Ингредиенты

2 яблока

2 палочки корицы

2 столовые ложки коричневого сахара

Приготовление

Вымыть яблоки и аккуратно удалить центральную часть, где находятся семена. Положить их на противень, поместить в центр палочки корицы и посыпать сахаром. Выпекать при 200 ºC в течение 15 минут или пока яблоки не станут очень мягкими.

Побочные эффекты и противопоказания

Среди побочных эффектов корицы выделяется аллергия и раздражение кожи, поэтому ее не следует употреблять в случае язвы желудка или кишечника. Кроме того, она не должна поступать в организм во время беременности, поскольку может способствовать сокращению матки.

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