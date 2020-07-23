Названо 10 переваг вживання ожини

Завдяки антиоксидантним і протизапальним властивостям ожина є вдалим продуктом для нормалізації рівня холестерину, зниження ризику інсультів та протидії передчасному старінню.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з її головними перевагами, опублікованими на mejorconsalud.com.
Ожина допомагає запобігти пошкодженню судин
Поліпшує роботу серцево-судинної системи
У ній містяться антоціани, рослинні пігменти, які сприятливо впливають на серцево-судинну систему, поліпшуючи її роботу і запобігаючи захворюванням. Також ожина допомагає регулювати рівень холестерину.
Значна кількість заліза, необхідного для виробництва гемоглобіну в крові, сприяє кращому насиченню клітин організму киснем. Крім того, наявність магнію, марганцю та калію дозволяє контролювати артеріальний тиск.
Стимулює травлення
Маючи в своєму складі такі поживні речовини, як вітамін К, В6, ніацин і рибофлавін, ожина допомагає поліпшити процеси травлення. Вона сприяє розщепленню важкозасвоюваних продуктів. З іншого боку, в ній міститься значна кількість клітковини, яка стимулює очищення кишківника і товстої кишки, запобігаючи закрепам.
Знижує ризик виникнення інсультів
Це відбувається завдяки наявності потужного антиоксиданту, відомого як ресвератрол. Він є основним засобом, який запобігає пошкодженню судин.
Зміцнює імунітет
Ожина містить багато вітаміну С та інших антиоксидантів, які зміцнюють захисні сили організму. Її споживання особливо рекомендується, щоб уникнути респіраторних захворювань, таких як грип, застуда або астма.
Протидіє передчасному старінню
Вітамін С і Е, а також антоціани, які в ній присутні, необхідні для зупинки окисного пошкодження, викликаного вільними радикалами. Інакше кажучи, вони протидіють передчасному старінню.
Допомагає запобігти раку
Оскільки ожина виділяється антиоксидантними властивостями, не дивно, що вона входить в широкий асортимент продуктів з можливим протираковим ефектом. Антоціани, ресвератрол, вітаміни А, С і Е дають позитивний ефект в пригніченні зростання різних типів злоякісних клітин.
Захищає зір
Хоча гарний зір залежить від багатьох факторів і звичок, регулярне вживання ожини може захистити від хвороб. Завдяки зеаксантину, потужному каротиноїду, вона підтримує здоров'я сітківки і запобігає її пошкодженню ультрафіолетовими променями сонця.
Допомагає регулювати рН крові
Ожина сприяє ремінералізації організму, оскільки багата на лужні мінерали, які допомагають регулювати рН крові.
Бореться з затримкою рідини
Завдяки протизапальним властивостям і наявності мінеральних речовин, вона також має сечогінний ефект і бореться з затримкою рідини в організмі.
Рекомендується для профілактики і лікування артриту
Вживання ожини рекомендується особливо тим, хто страждає від артриту, так як вона допомагає контролювати біль, зупинити пошкодження суглобів і захистити від хвороби.
Краще їсти її в сирому й свіжому вигляді, хоча також можна додавати в соки, смузі, салати, джеми та кондитерські вироби.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим корисна смородина. Вона поліпшує роботу травної системи завдяки високому вмісту клітковини, заліза та мінералів, таких як калій і кальцій.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".