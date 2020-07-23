Названо 10 переваг вживання ожини

Завдяки антиоксидантним і протизапальним властивостям ожина є вдалим продуктом для нормалізації рівня холестерину, зниження ризику інсультів та протидії передчасному старінню.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з її головними перевагами, опублікованими на mejorconsalud.com.

Ожина допомагає запобігти пошкодженню судин

Поліпшує роботу серцево-судинної системи

У ній містяться антоціани, рослинні пігменти, які сприятливо впливають на серцево-судинну систему, поліпшуючи її роботу і запобігаючи захворюванням. Також ожина допомагає регулювати рівень холестерину.

Значна кількість заліза, необхідного для виробництва гемоглобіну в крові, сприяє кращому насиченню клітин організму киснем. Крім того, наявність магнію, марганцю та калію дозволяє контролювати артеріальний тиск.

Стимулює травлення

Маючи в своєму складі такі поживні речовини, як вітамін К, В6, ніацин і рибофлавін, ожина допомагає поліпшити процеси травлення. Вона сприяє розщепленню важкозасвоюваних продуктів. З іншого боку, в ній міститься значна кількість клітковини, яка стимулює очищення кишківника і товстої кишки, запобігаючи закрепам.

Знижує ризик виникнення інсультів

Це відбувається завдяки наявності потужного антиоксиданту, відомого як ресвератрол. Він є основним засобом, який запобігає пошкодженню судин.

Зміцнює імунітет

Ожина містить багато вітаміну С та інших антиоксидантів, які зміцнюють захисні сили організму. Її споживання особливо рекомендується, щоб уникнути респіраторних захворювань, таких як грип, застуда або астма.

Протидіє передчасному старінню

Вітамін С і Е, а також антоціани, які в ній присутні, необхідні для зупинки окисного пошкодження, викликаного вільними радикалами. Інакше кажучи, вони протидіють передчасному старінню.

Допомагає запобігти раку

Оскільки ожина виділяється антиоксидантними властивостями, не дивно, що вона входить в широкий асортимент продуктів з можливим протираковим ефектом. Антоціани, ресвератрол, вітаміни А, С і Е дають позитивний ефект в пригніченні зростання різних типів злоякісних клітин.

Захищає зір

Хоча гарний зір залежить від багатьох факторів і звичок, регулярне вживання ожини може захистити від хвороб. Завдяки зеаксантину, потужному каротиноїду, вона підтримує здоров'я сітківки і запобігає її пошкодженню ультрафіолетовими променями сонця.

Допомагає регулювати рН крові

Ожина сприяє ремінералізації організму, оскільки багата на лужні мінерали, які допомагають регулювати рН крові.

Бореться з затримкою рідини

Завдяки протизапальним властивостям і наявності мінеральних речовин, вона також має сечогінний ефект і бореться з затримкою рідини в організмі.

Рекомендується для профілактики і лікування артриту

Вживання ожини рекомендується особливо тим, хто страждає від артриту, так як вона допомагає контролювати біль, зупинити пошкодження суглобів і захистити від хвороби.

Краще їсти її в сирому й свіжому вигляді, хоча також можна додавати в соки, смузі, салати, джеми та кондитерські вироби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим корисна смородина. Вона поліпшує роботу травної системи завдяки високому вмісту клітковини, заліза та мінералів, таких як калій і кальцій.

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