Чим корисний тунець: озвучено головні переваги для здоров'я

Тунець є одним з найрекомендованіших продуктів для підтримання гарного здоров'я. Чудовий смак і корисні речовини роблять його ідеальною альтернативою червоному м'ясу.

Серед головних переваг цієї риби виділяється здатність знижувати артеріальний тиск, захищати серце та зменшувати ризик виникнення раку шкіри, повідомляє cocinafacil.com.mx.

Тунець допомагає знизити артеріальний тиск

Насичує організм білком

Згідно з дослідженнями, тунець є відмінним джерелом білка, так як містить амінокислоти, необхідні організму для розвитку клітин, зміцнення імунної системи та збільшення м'язової маси.

Підтримує роботу серцево-судинної системи

Відомо, що омега-3 ненасичені жирні кислоти, які присутні в тунці, захищають серце, покращують кровообіг і запобігають хворобам серцево-судинної системи. Крім того, наявність калію допомагає знизити кров'яний тиск, кількість цереброваскулярних захворювань і серцевих нападів.

Контролює рівень холестерину

Вітамін В3, якого багато в тунці, сприяє зниженню концентрації "поганого" холестерину, але збільшує рівень "хорошого", тим самим зменшуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Захищає шкіру

Згідно з дослідженнями, ще однією перевагою тунця є захист шкіри від шкідливого впливу сонця, завдяки чому знижується ризик виникнення раку.

Поліпшує пам'ять

Омега-3 жирні кислоти ефективні для профілактики когнітивних порушень, особливо у пацієнтів із хворобою Альцгеймера або деменцією.

Містить корисні мінерали та вітаміни

У тунці міститься фосфор, магній, а також значна кількість заліза та йоду – двох мінералів, які дуже важливі для підтримання здоров'я. Також він багатий на вітаміни A, D, B3 і B12.

Крім того, його рекомендується їсти в стані пригніченості, оскільки омега-3, селен, вітаміни В6 і В12 здатні впливати на настрій, допомагаючи почуватися щасливими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому користь нуту та як його готувати. Він містить дуже мало жиру, але багатий на білок, клітковину, вітаміни та мінерали.