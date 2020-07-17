Чем полезен тунец: озвучены главные преимущества для здоровья
Тунец является одним из наиболее рекомендуемых продуктов для поддержания хорошего здоровья. Восхитительный вкус и полезные вещества делают его идеальной альтернативой красному мясу.
Среди главных преимуществ этой рыбы выделяется способность снижать артериальное давление, защищать сердце и уменьшать риск возникновения рака кожи, сообщает cocinafacil.com.mx.
Насыщает организм белком
Согласно исследованиям, тунец является отличным источником белка, так как содержит аминокислоты, необходимые организму для развития клеток, укрепления иммунной системы и увеличения мышечной массы.
Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы
Известно, что омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые присутствуют в тунце, защищают сердце, улучшают кровообращение и предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наличие калия помогает снизить кровяное давление, количество цереброваскулярных заболеваний и сердечных приступов.
Контролирует уровень холестерина
Витамин В3, которого много в тунце, способствует снижению концентрации "плохого" холестерина, но увеличивает уровень "хорошего", тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Защищает кожу
Согласно исследованиям, еще одним преимуществом тунца является защита кожи от вредного воздействия солнца, благодаря чему снижается риск возникновения рака.
Улучшает память
Омега-3 жирные кислоты эффективны для профилактики когнитивных нарушений, особенно у пациентов с болезнью Альцгеймера или деменцией.
Содержит полезные минералы и витамины
В тунце содержится фосфор, магний, а также значительное количество железа и йода – двух минералов, которые очень важны для поддержания здоровья. Также он богат витаминами A, D, B3 и B12.
Кроме того, его рекомендуется есть в состоянии подавленности, поскольку омега-3, селен, витамины В6 и В12 способны влиять на настроение, помогая чувствовать себя счастливыми.
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