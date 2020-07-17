Чем полезен тунец: озвучены главные преимущества для здоровья

Тунец является одним из наиболее рекомендуемых продуктов для поддержания хорошего здоровья. Восхитительный вкус и полезные вещества делают его идеальной альтернативой красному мясу.

Среди главных преимуществ этой рыбы выделяется способность снижать артериальное давление, защищать сердце и уменьшать риск возникновения рака кожи, сообщает cocinafacil.com.mx.

Тунец помогает снизить артериальное давление

Насыщает организм белком

Согласно исследованиям, тунец является отличным источником белка, так как содержит аминокислоты, необходимые организму для развития клеток, укрепления иммунной системы и увеличения мышечной массы.

Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы

Известно, что омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые присутствуют в тунце, защищают сердце, улучшают кровообращение и предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наличие калия помогает снизить кровяное давление, количество цереброваскулярных заболеваний и сердечных приступов.

Контролирует уровень холестерина

Витамин В3, которого много в тунце, способствует снижению концентрации "плохого" холестерина, но увеличивает уровень "хорошего", тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Защищает кожу

Согласно исследованиям, еще одним преимуществом тунца является защита кожи от вредного воздействия солнца, благодаря чему снижается риск возникновения рака.

Улучшает память

Омега-3 жирные кислоты эффективны для профилактики когнитивных нарушений, особенно у пациентов с болезнью Альцгеймера или деменцией.

Содержит полезные минералы и витамины

В тунце содержится фосфор, магний, а также значительное количество железа и йода – двух минералов, которые очень важны для поддержания здоровья. Также он богат витаминами A, D, B3 и B12.

Кроме того, его рекомендуется есть в состоянии подавленности, поскольку омега-3, селен, витамины В6 и В12 способны влиять на настроение, помогая чувствовать себя счастливыми.

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