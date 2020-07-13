У чому користь нуту та як його готувати: важливі поради та приклади рецептів

Нут (лат. Cicer arietinum) – це рослина сімейства Бобові, яка містить дуже мало жиру, але багата на білок, клітковину, вітаміни та мінерали.

Він не тільки гарантує довге відчуття ситості, а й сприятливо впливає на травлення, повідомляє foodspring.it.

Нут допомагає знизити рівень холестерину

Крім того, висока кількість клітковини дозволяє знизити рівень холестерину, що визначається сапонінами, присутніми в нуті. Це вторинні рослинні речовини, яким приписують протизапальні властивості, забезпечення захисту серця та поліпшення кровообігу.

Також ці бобові містять мінеральні солі: поєднання кальцію та фосфору сприяє зміцненню кісток і зубів, в той час як магній відіграє важливу роль у функціонуванні м'язів і нервів.

Приготування нуту

Любителі нуту знають, що його можна використовувати на кухні різними способами, наприклад, для приготування хумусу та фалафелю. Однак також він чудовий як гарнір або інгредієнт в східних стравах і салатах.

Проте його можна їсти за однієї умови: якщо він добре приготувався. У сирому вигляді в ньому містяться токсини (лектини), які здатні викликати симптоми непереносимості або інтоксикації.

Щоб приготувати нут, потрібно попередньо замочити його у воді, залишивши на 10-12 годин. Потім процідити і добре промити. Після цього рекомендується варити на повільному вогні. Якщо він легко ріжеться з допомогою ножа, це свідчить про його готовність до вживання.

Рецепти з нутом

Боул

Боули здобули велику популярність в харчуванні, так як містять всі мікроелементи в одній страві. Комбінуючи продукти, в тому числі нут, можна отримати велику користь для здоров'я. Цей рецепт містить рослинні та тваринні білки, тому ефективно сприяє розвитку м'язів.

Інгредієнти

150 г солодкої картоплі

100 г броколі

80 г нуту

100 г курячої грудки

1 ст. л. кокосової олії

50 г коричневого рису

2 ст. л. арахісової пасти

1 ч. л. меду

2 ч. л. соєвого соусу

1 ст. л. води

1 жменя шпинату (близько 30 г)

1 ст. л. білкових пластівців

За смаком: сіль, перець, паприка, свіжий перець чилі

Приготування

Розігріти духовку до 180 °С. Нарізати солодку картоплю на скибочки товщиною 1 см, а броколі – на суцвіття. Помістити нарізані овочі, нут і курячу грудку на деко, попередньо накрите папером для випічки. Полити невеликою кількістю олії овочі та м'ясо. Приправити сіллю, перцем і паприкою, готувати 25-30 хвилин. Тим часом приготувати рис відповідно до інструкцій на упаковці. Для заправки: змішати арахісову пасту, мед, соєвий соус і воду, щоб отримати кремоподібну консистенцію. Покласти шпинат й інші інгредієнти в тарілку. Додавши спеції та протеїнові пластівці, можна подавати до столу.

Веганський рецепт: каррі з нуту

Його можна приготувати всього за кілька простих кроків. І він сподобається навіть тим, хто не є веганом або вегетаріанцем.

Інгредієнти

1 маленька цибуля

1 ч. л. кокосової олії

1 ч. л. червоної пасти каррі

100 г картоплі

150 мл води (більше при необхідності)

100 г нуту

150 г подрібненої томатної м'якоті

120 мл кокосового молока з низьким вмістом жиру

0,5 ч. л. гарам масала (суміш спецій)

0,5 ч. л. каррі

За смаком: сіль, перець, свіжий коріандр і лайм

Приготування

Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на сильному вогні з кокосовим маслом. Додати пасту каррі та перемішати. Картоплю теж нарізати кубиками й обсмажити пару хвилин разом з цибулею. Залити водою і тушкувати 10 хвилин. Додати в сковороду нут, помідори і кокосове молоко, варити 5-7 хв. Приправити сіллю, перцем, гарам масала і каррі. Коли картопля стане м'якою, подавати до столу, прикрасивши свіжим коріандром і лаймом.

Так як картопля і нут є поживними інгредієнтами, цю страву слід подавати без гарнірів. Для тих, кому здається мало, можна доповнити рецепт коричневим рисом.

Салат з нуту

Гарний салат не повинен бути складним у приготуванні. Якщо часу мало, але хочеться що-небудь смачне та корисне, то салат з нуту – ідеальне рішення.

Інгредієнти

265 г консервованого нуту (суха вага)

5 томатів черрі

100 г огірка

10 оливок

Червона цибуля

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. яблучного оцту

Пучок свіжої петрушки

За смаком: сіль, перець

За бажанням: лимонний сік

Приготування

Злити з нуту воду і покласти його у велику тарілку. Розрізати помідори черрі на 4 частини. Нарізати оливки навпіл, цибулю – на тонкі смужки, а огірок – кубиками. Підготувати петрушку. Додати нарізані овочі та зелень до нуту, приправивши маслом, яблучним оцтом, сіллю і перцем. Добре перемішати. При бажанні можна додати трохи лимонного соку.

Що стосується вибору овочів, не варто боятися давати волю своїй уяві. Наприклад, можна збагатити салат фетою, в'яленими томатами, каперсами, свіжим шпинатом, сухофруктами, насінням, перцем, авокадо, свіжою м'ятою або яблуками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, від яких продуктів варто відмовитися. Наприклад, заміна цукру фініками, а рису – цвітною капустою є важливим кроком на шляху до збалансованої дієти.

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